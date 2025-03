VÍDEO | Veïns esclaten per la degradació de Lleida: xeringues al carrer

Lleida s'enfronta a una creixent degradació en diverses zones de la ciutat, especialment a prop de l'Auditori Enric Granados. Veïns de la zona han denunciat, a través de LA VEU de Lleida, la presència freqüent de xeringues usades als carrers propers a l'auditori. El missatge que acompanya el vídeo denuncia que aquest espai cultural s'ha convertit en un punt d'injecció de drogues.

La situació és especialment preocupant perquè posa en risc tant la salut pública com la seguretat dels ciutadans que transiten per la zona. Al vídeo, els usuaris alerten sobre el risc que suposa per als nens que juguen a la plaça propera a l'Auditori. "És inacceptable que un espai cultural es converteixi en un punt d'injecció de drogues", apunten des de les xarxes socials:

A més de la greu preocupació per la salut, els veïns també denuncien l'abandonament per part de les autoritats locals. La presència de xeringues usades en un lloc tan transitat genera temor entre els assistents a l'Auditori i els veïns del barri. LA VEU de Lleida ha demanat una intervenció urgent per netejar la zona amb més freqüència i augmentar la vigilància policial.

Els veïns exigeixen solucions

Aquestes publicacions han generat una gran indignació entre els ciutadans, que exigeixen mesures immediates. Molts consideren que la ciutat està sent descuidada per les autoritats, cosa que empitjora la qualitat de vida en determinades zones. "Fa temps que això ho sabien... i són reincidents", denuncia un usuari.

La crida a l'acció per part dels veïns és clara: augmentar la neteja a la zona i assegurar una major presència de seguretat per evitar el tràfic de drogues. "Aquest problema suposa un risc per als ciutadans i els nens que juguen a la plaça", afirmen a les xarxes.

La creixent indignació a les xarxes socials reflecteix el malestar generalitzat dels veïns. Per a molts, la falta d'acció per part de l'Ajuntament de Lleida està fent que la ciutat perdi qualitat i seguretat. La denúncia ha generat un fort clam perquè les autoritats actuïn abans que la situació empitjori encara més.