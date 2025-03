Bob Pop, el 'colauista' untat per TV3 que ha insultat una diputada catalana

L'humorista Bob Pop ha provocat una gran polèmica en insultar la diputada de Vox, Júlia Calvet, durant un debat televisiu. El comentari va tenir lloc en un programa de la 2, enmig d'un espinós debat sobre els ‘menes’.

Bob Pop, conegut pel seu suport militant a l'esquerra i les seves col·laboracions a TV3, va atacar Calvet amb les següents paraules: “Tu t'arrebosses com un porc d'una pleta, jove molina elegant de Vox. Que no tens entranyes. Si alguna cosa saben els nazis és fer propaganda”.

Aquest atac no ha passat ni molt menys desapercebut. Vox va respondre ràpidament a través de les seves xarxes socials, condemnant l'insult i mostrant el seu rebuig. “Cap periodista progre i cap 'comentarista' irrespectuós ens amenaçarà amb els seus insults. Sí! Bitllet de tornada per als estrangers que delinqueixin”, va respondre la mateixa Calvet:

Les xarxes esclaten contra Bob Pop

Les xarxes s'han convertit en un bullidor de crítiques cap a Bob Pop. Molts usuaris han qüestionat l'actitud de l'humorista o que fins i tot sigui una veu autoritzada per intervenir en aquests debats. Les xarxes no només han estat un mitjà per a la denúncia, sinó també per organitzar una resposta col·lectiva contra les paraules de Bob Pop.

“Resulta fantàstic veure que Bob i els seus amics no donen arguments, emocions, superioritat moral i ordres, però no hi ha ni un sol raonament”. “Quina autoritat i formació té aquest senyor per estar en aquesta taula? Estic perplexa, si us plau, pugin una mica la qualitat intel·lectual i de formació”. “Qui carai és aquest individu per debatre temes seriosos a la TV?”, deien, indignats, els usuaris:

En un moment en què els debats sobre els ‘menes’ està en auge, figures com la de Bob Pop són vistes com un exemple del que consideren una forma irresponsable d'actuar. En aquest sentit, els insults i la superioritat moral només han augmentat la divisió i el rebuig cap a figures de la televisió pública com ell.

Bob Pop, de ser a les llistes de Colau a cobrar milers d'euros de TV3

En el passat, Bob Pop va ser objecte de més crítiques per les seves declaracions sobre el català. L'humorista i col·laborador de TV3 va qualificar de “classista” l'exigència d'aprendre català en l'àmbit laboral. En un programa de TV3, Pop va afirmar: "Hi ha un punt de classista en això de ‘heu d'aprendre català’".

Aquestes paraules van desfermar una onada d'indignació entre molts catalans, especialment pel seu salari finançat amb fons públics. L'espai en què ensenyava català, anomenat Bob in Translation, va costar 215.000 euros, cosa que incloïa el seu salari. Les crítiques van ser encara més grans a causa de la seva història política.

En les eleccions municipals de 2023, Bob Pop va ser inclòs en les llistes d'Ada Colau, cosa que va generar més controvèrsia. Alguns usuaris van comentar a les xarxes socials sobre el “lerrouxisme” de Pop i el seu desconeixement del català, malgrat viure a Catalunya durant 21 anys.