Enxampen un lladre a Barcelona amb 100 detencions a la seva esquena

La publicació en El Caso del vídeo d'un lladre actuant a l'aeroport del Prat va posar els Mossos d'Esquadra sobre la seva pista. El van reconèixer ràpidament, perquè és un vell conegut de la policia. Es tracta d'un albanokosovar que acumula 500 identificacions, 150 imputacions i 96 detencions.

La multireincidència s'ha convertit en el principal motiu de l'auge de la delinqüència a Catalunya. Un sistema excessivament garantista i el col·lapse dels jutjats ha facilitat un clima d'impunitat que aprofiten els delinqüents.

El cas d'aquest lladre posa de manifest el problema de la multireincidència, especialment a l'aeroport de Barcelona. Els furts s'han multiplicat aquests últims anys per la presència d'aquests lladres especialitzats en el robatori a turistes. Després de la pandèmia, els robatoris s'han multiplicat molt per sobre de l'augment de passatgers.

L'any passat va ser especialment negre, ja que els delictes es van doblar respecte a 2023. El cas d'aquest lladre il·lustra a la perfecció la lògica que afavoreix l'actuació d'aquests multireincidents.

Ordre d'allunyament per a 50 lladres habituals

Després d'identificar novament aquest lladre, i comprovar que les seves víctimes havien interposat una denúncia, els mossos el van detenir aquesta setmana. El van traslladar a la comissaria del Prat, on malgrat els seus antecedents, va ser posat en llibertat a l'espera de judici. Ara està al carrer, probablement planejant la seva nova actuació.

Segons El Caso, encara que no actua només a l'aeroport és en aquest lloc on ha estat interceptat ja més d'una trentena de vegades. Fins al punt que, per primera vegada, els Mossos i la Fiscalia van sol·licitar una ordre d'allunyament de l'aeroport.

La mesura s'ha aplicat després amb altres cinquanta lladres habituals, amb resultat satisfactori.

Els mossos tenen identificats un centenar de lladres habituals que solen actuar a l'aeroport del Prat. El reforç de la seguretat dins de les instal·lacions ha aconseguit reduir el nombre de delictes, però ara els lladres actuen a l'exterior.

Els agents fan tot el que poden per dissuadir els delinqüents, però el sistema a Catalunya fa que la seva tasca sigui moltes vegades inútil.

Barcelona, capital de la delinqüència

Els mossos intenten enxampar in fraganti els lladres, o identificar-los un cop tramitada la denúncia amb les més de tres mil càmeres que tenen a l'aeroport.

Però el resultat és sempre el mateix. El jutge decreta la seva llibertat davant la poca gravetat del furt, i en el millor dels casos imposa mesures cautelars com la prohibició de sortir del país. Això es converteix moltes vegades en un al·licient per al delinqüent, que en no poder abandonar el país torna a actuar al mateix lloc.

Els agents s'enfronten a autèntics professionals del furt que coneixen a la perfecció les debilitats del sistema. Això va provocar que l'any passat es registressin 3.000 furts només en els sis primers mesos, el doble que l'any anterior. Aquesta és la primera imatge que s'emporten milers de turistes que visiten Barcelona, convertida ja oficialment en capital de la delinqüència.