VÍDEO | Un veí de BCN esclata a la TV després d’enfrontar-se a un carterista al metro
L'escena, gravada i difosa a les xarxes, ha desfermat un nou debat sobre immigració i delinqüència
El passat 5 d'agost, el compte de Twitter @PatrullaBCN, patrulla ciutadana que es dedica a parar els peus a carteries del Metro de Barcelona, va publicar un vídeo gravat durant una de les seves rondes pel metro. A les imatges es veu un jove magribí a qui haurien sorprès actuant com a carterista. Després d'una breu discussió perquè abandonés el recinte, el noi va agredir un dels patrullers, que va respondre amb una bufetada.
L'incident es va fer viral en qüestió d'hores, superant les 390.000 visualitzacions a la xarxa social X. Com passa sempre que es barreja immigració i delinqüència, el vídeo ha encès un intens debat entre qui denuncia la inseguretat i qui critica la resposta ciutadana. Molts usuaris coincideixen que la situació reflecteix un cansament creixent davant la manca de mesures efectives per part de les autoritats.
Dins de tot el rebombori que s'ha format, en Martín, el patruller que va donar la bufetada al metro, el van portar al programa ''En boca de todos''. ''No pot ser que tots siguin immigrants i multireincidents'', afirmava Martín al programa, el qual es mostrava tip amb la situació que viu a les seves patrulles.
Les declaracions de Martín, protagonitzades per la seva contundència i sinceritat, han tornat a posar el focus en la tensió creixent a Barcelona per la presència d'immigrants multireincidents en actes delictius. El patruller insisteix que la seva crítica no va dirigida a la immigració en general sinó que convida a la reflexió de quin tipus d'immigració volem a Espanya.
Aquest incident torna a posar sobre la taula el greu problema de la delinqüència i la inseguretat que afecta la capital catalana. El 2024, a tot Catalunya, es van registrar 637 persones detingudes en 6.993 ocasions, cosa que suposa un augment del 140% respecte al 2021. D'aquest total, més del 57% són d'origen magribí, una dada que reflecteix el perfil predominant dels multireincidents.
La situació ha generat una preocupació creixent entre la ciutadania, que exigeix una resposta més ferma per part de les autoritats. La manca de mesures efectives i la percepció d'impunitat alimenten el malestar social i la desconfiança en les institucions encarregades de vetllar per la seguretat pública.
Més notícies: