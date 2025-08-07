Vídeo: Un estranger agredeix dues persones trans al centre de Tortosa
Catalunya acull un patró inquietant: augment d'agressions contra la llibertat i la identitat sexual
Un home d'origen subsaharià va ser detingut diumenge passat a Tortosa per agredir dues persones trans en plena via pública. Els fets van tenir lloc cap a les vuit del vespre a la plaça Gerard Vergés, situada al centre històric de la ciutat. Segons els Mossos d'Esquadra, l'agressió va estar motivada per la identitat de gènere de les víctimes, fet que ha portat a imputar l'agressor per un delicte d'odi i un altre de lesions.
L'incident va ser captat en vídeo i ràpidament es va difondre per xarxes socials. A les imatges s'observa com l'agressor insulta i s'encara amb les víctimes abans de produir-se un forcejament. Durant la baralla, una de les persones agredides va utilitzar una barra de ferro per defensar-se, fet que ha fet que també ella quedi imputada per un presumpte delicte de lesions. La investigació segueix oberta per esclarir completament les circumstàncies:
No només augmenta la violència sexual a Catalunya
Aquest episodi es produeix en un context d'augment de les agressions per motius d'identitat de gènere i orientació sexual a Catalunya. En el que portem de 2024, la regió ha batut el seu rècord històric amb 318 incidents registrats, un 4,9% més que l'any anterior. D'aquests, 82 casos van afectar persones trans, sent les agressions físiques el tipus més habitual, entre d'altres.
Segons les dades de l'Observatori contra la LGTBIfòbia de Catalunya, el 30% d'aquestes agressions tenen lloc a la via pública i es concentren especialment a la ciutat de Barcelona. Tot i això, també s'han detectat repunts en ciutats mitjanes com Girona o Tortosa. D'aquesta manera, s'observa a Catalunya un augment generalitzat dels delictes contra la llibertat individual, sigui per orientació o identitat sexual.
En aquest sentit, les dades oficials mostren un patró preocupant. I és que, a Catalunya, un 64% dels empresonats per agressió sexual o violació són estrangers. En termes globals, a Catalunya hi ha ara mateix 770 presos per “delictes contra la llibertat sexual”, la xifra més alta registrada mai. Es constata així que a Catalunya hi ha un patró clar entorn dels delictes contra la llibertat sexual en totes les seves facetes.
