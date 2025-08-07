VÍDEO | Els crims han augmentat un 80% a Catalunya en 8 anys (i la premsa ho amaga)
Els mitjans subvencionats repeteixen el mantra que l’augment de la violència a Catalunya és un 'bulo', però les dades oficials desmenteixen el seu negacionisme
Aquesta setmana vaig publicar un vídeo sobre la violència descontrolada a Barcelona, ciutat en què hi ha hagut quatre tirotejos en les darreres tres setmanes. En aquest vídeo vaig fer referència a una dada que molts de vosaltres m’heu preguntat pel seu origen. Es tracta d’una dada que el sistema i la seva premsa subvencionada intenten maquillar o ocultar.
I és que, a Catalunya, els assassinats i homicidis (tant els consumats com les temptatives) s’han disparat en els darrers anys. De fet, l’augment ha estat de més del 80% en els últims 8 anys. Una dada extremadament alarmant que evidencia com de descontrolada està la violència a terres catalanes. Més informació al vídeo que trobaràs a la part superior d’aquesta notícia.
Més notícies: