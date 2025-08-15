Vídeo: Dos turistas reducen a un ladrón en Barcelona y se llevan el aplauso unánime

La cuenta de X @PatrullaBCN ha difundido las imágenes de dos turistas reteniendo a un ladrón tras haber cometido un robo en Ciutat Vella. Según explican, es un delincuente habitual de la zona. El vídeo se ha viralizado en cuestión de horas, recibiendo muchos comentarios positivos que aplauden la actitud de los dos turistas.

No es la primera vez que ocurre. Hace unos meses se viralizaron las imágenes de un turista chino reduciendo al ladrón que le había intentado robar la cámara. En ambos casos, estos héroes redujeron a los delincuentes con la técnica del mataleón.

Qué se sabe del incidente

El hombre cuyo rostro se está viralizando en redes sociales es Gabriel Souza, un turista brasileño cinturón negro de artes marciales (jiu-jitsu). Estaba de vacaciones con su familia en Barcelona, y se dirigía a la playa acompañado de su hermano. Fue entonces cuando presenció en directo un robo y decidió actuar para capturar al ladrón.

Según explica él mismo, de repente escuchó '¡Atención, ladrón!', y vio a un hombre corriendo hacia ellos. Sin pensarlo dos veces le propinó un rodillazo que le hizo salir volando. Una vez en el suelo confirmaron que acababa de robar una cadena de oro a otro turista.

El delincuente se resistió propinándole mordiscos al brasileño, pero este consiguió inmovilizarle gracias a sus conocimientos de artes marciales. "Le dije que si me volvía a morder se quedaría sin brazo, y creo que lo entendió", ha relatado.

La escena suscitó gran expectación, y el lugar se llenó pronto de gente que quería pasar cuantas con el ladrón. Souza decidió protegerle para evitar que fuera linchado por la multitud. Finalmente, los dos hermanos recibieron el aplauso unánime de las personas que contemplaron la escena a pie de calle y desde los balcones.

Hartos de la impunidad

El ladrón estuvo retenido por Souza hasta que llegó la policía, aproximadamente diez minutos después. Los agentes detuvieron al delincuente y devolvieron el objeto robado a su dueño. Las imágenes se viralizaron horas después, con los hermanos brasileños como protagonistas.

Es aplauso unánime a Souza y su hermano es reflejo de la indignación de los barceloneses hacia la impunidad de los delincuentes. La multirreincidencia es el principal factor del aumento de la delincuencia en Barcelona. Los ladrones roban porque saben que saldrán a la calle al cabo de unas horas para seguir delinquiendo.

Esto hace que la policía se vea desbordada y sea incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo cual ha disparado el fenómeno de las patrullas ciudadanas. Los ciudadanos, ante la desprotección, actúan cada vez por su cuenta para proteger su propia seguridad.