VÍDEO: S'ha Acabat denuncia l'assetjament patit a la UAB

S'ha Acabat ha denunciat assetjament i agressions a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La situació va ocórrer durant la Fira d'Entitats, un esdeveniment anual i l'última edició del qual es va celebrar ahir. L'associació de joves constitucionalistes es va veure obligada a rebre protecció policial per part de la policia.

La denúncia es va originar després d'un intent d'agressió per part d'un grup de radicals universitaris. Com ve sent habitual, els radicals tenien la intenció de destrossar la seva carpa i agredir els membres de l'entitat. En qualsevol cas, aquesta no és la primera vegada que S'ha Acabat pateix atacs similars a universitats catalanes. I tampoc és la primera vegada que la justícia falla a favor seu.

Rafa Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat a la UAB, va denunciar els fets d'aquest dimecres a través de xarxes socials. Va relatar com la policia va haver de protegir els membres de l'associació. "Estudiants havent de ser protegits per policies", deixava caure el catedràtic.

Per la seva banda, l'organització també va denunciar els fets a través de xarxes. "Tenen als seus peus tota la institució universitària, amb un rector que els fa el joc i ha intentat impedir que estiguéssim avui aquí. I encara així, cada dia fan més vergonya".

Fracàs judicial de la UAB

En un primer moment, el rectorat de la UAB va intentar impedir la participació de S'ha Acabat en l'esdeveniment. El rectorat argumentava que la seva presència podria generar un "mal ambient" al campus universitari.

Davant d'això, la presidenta de S'ha Acabat, Andrea Llopart, va denunciar la discriminació de la universitat davant els jutjats. Va assenyalar que la UAB intentava responsabilitzar-los d'incidents causats en realitat per grups radicals. Llopart va assegurar que aquesta mesura estava motivada per raons ideològiques.

Finalment, un jutge de Barcelona va donar la raó a S'ha Acabat i permetia la seva participació a la Fira d'Entitats. Entre altres motius, perquè el rectorat sí permet la participació de grups radicals, com l'SPEC.

Però és que, mesos abans d'això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictaminar que la UAB havia atemptat contra el dret a l'educació, la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica. Novament, la justícia va concloure que una universitat pública practicava la discriminació ideològica.