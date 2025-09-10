Vídeo: Un okupa armado con un machete desata el caos entre los vecinos de Sant Cugat

El centro de Sant Cugat vive desde hace meses una situación de creciente inseguridad a causa de un okupa conflictivo. El episodio más grave se produjo la madrugada del pasado sábado. Ese día, el hombre salió a la calle armado con un machete y comenzó a destrozar cristales, arrancar plantas y lanzar amenazas.

Según relatan los residentes del carrer Sant Domènec, no se trata de un hecho aislado. El individuo, que ocupa ilegalmente un inmueble desde diciembre junto a una mujer embarazada y un menor, acostumbra a romper mobiliario urbano, increpar a los viandantes y generar un clima de auténtico pánico. En esta ocasión, además, llegó incluso a orinar en plena vía pública.

La policía tiene poco margen de maniobra

La Policía Local acudió al lugar tras recibir varias llamadas alertando de una supuesta pelea. Cuando llegaron los agentes, el hombre se escondió en el interior de la vivienda para evitar ser detenido. Una vez los efectivos se marcharon, el okupa regresó a la calle y volvió a protagonizar nuevos actos vandálicos.

Los vecinos denuncian que este modus operandi es habitual: al sonar las sirenas se refugia en el piso ocupado y logra eludir a la policía. El miedo se ha instalado en el barrio hasta el punto de que algunos residentes han cambiado rutinas por temor a coincidir con el okupa en la calle. Aseguran que la situación es insostenible y reclaman una solución urgente.

El propio teniente de alcaldía de Seguridad, Bernat Picornell, ha reconocido que conocen perfectamente la situación y que se está trabajando en coordinación con la Policía Local y los servicios sociales. No obstante, los vecinos reprochan la falta de medidas eficaces y aseguran sentirse abandonados. Diferente localidad, misma estampa por gran parte de los municipios catalanes.

La okupación, un problema al alza en Cataluña

El caso de Sant Cugat no es aislado. Cataluña concentra casi la mitad de las okupaciones registradas en todo el Estado y el 72% de las detenciones por allanamiento. El fenómeno se ha disparado en los últimos años, con más de 8.000 detenidos solo en esta comunidad, la mayoría extranjeros.

La permisividad de la legislación ha generado un efecto llamada que fomenta la multirreincidencia y la creación de bolsas de criminalidad. Mientras tanto, vecinos como los del carrer Sant Domènec conviven cada día con situaciones dantescas.