Crítiques a Òmnium Cultural i l'ANC per voler excloure Aliança Catalana de la Diada

Les principals entitats de l'independentisme català han anunciat que Aliança Catalana no serà benvinguda a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre. Aquesta decisió ha generat un intens debat en el si del sobiranisme. L'exclusió, basada en un suposat incompliment de principis democràtics i de drets humans, ha estat impulsada per l'ANC i Òmnium Cultural, amb el suport d'altres organitzacions processistes.

La convocatòria de la Diada d'enguany tindrà lloc de manera descentralitzada en tres ciutats: Barcelona, Girona i Tortosa. Amb el lema «Més que mai. Independència», els organitzadors busquen reforçar la (escassa) mobilització social. Tanmateix, aquesta edició introdueix un nou criteri de participació. Les entitats convocants han assenyalat que només seran benvinguts els actors polítics que comparteixin “valors democràtics” i “respecte pels drets humans”.

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha afirmat públicament que Aliança Catalana vulnera aquests drets, la qual cosa, en paraules seves, contradiu la moral democràtica que ha de regir el moviment. Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defensat que la Diada ha de ser un espai plural i sense discursos excloents. Tots dos líders coincideixen que Aliança Catalana no representa el model d'independentisme inclusiu que promouen.

Crítiques al processisme

Aquesta postura ha estat durament criticada a les xarxes socials per sectors independentistes que consideren que s'està fraccionant el moviment. Nombrosos usuaris han denunciat que aquesta exclusió evidencia la desconnexió d'entitats com Òmnium i l'ANC respecte a les noves realitats sociopolítiques de l'independentisme. En paraules d'alguns internautes, “la Diada és per a tots els independentistes, siguin del partit que siguin”.

Les reaccions reflecteixen una creixent divisió dins de l'independentisme català. Diversos comentaris han acusat l'ANC i Òmnium d'actuar com una elit que s'arroga la potestat de decidir qui pot participar. D'altres han criticat que aquestes organitzacions no estiguin sabent adaptar-se a l'auge de formacions com Aliança Catalana, que ha guanyat suport significatiu.

L'exclusió marca un canvi respecte a l'any anterior, quan l'ANC no va ser tan taxativa amb la seva postura. Aleshores, Lluís Llach va arribar a dir que “tothom seria benvingut”, tot i que va expressar el seu desgrat amb l'estil polític d'Aliança Catalana. Tanmateix, el 2024, el missatge ha estat clar: no hi haurà espai per a qui, segons els organitzadors, promogui missatges xenòfobs o excloents.

Un altre fracàs a l'horitzó

Aquest episodi confirma el nou escenari que viu l'independentisme català. L'emergència de partits com Aliança Catalana, amb propostes i discursos alternatius al processisme tradicional, està reconfigurant els equilibris interns. Per ara, aquests equilibris no són en benefici de la famosa "unitat independentista".

Amb tot, la Diada d'enguany es perfila com un altre fracàs a l'escalf de la fi de la majoria independentista al Parlament. N'hi ha prou d'analitzar les dades sociològiques de suport al nacionalisme per comprovar que, ara mateix, és un projecte en decadència. Mentrestant, ANC i Òmnium no dubten a apostar pel passat.