VÍDEO: Un marroquí deixa en evidència l'imam de Salt i els aldarulls

El conflicte que es va viure la setmana passada a Salt encara dona molt de què parlar. Segons ha transcendit a la premsa, l'imam de la zona - amb una gran comunitat musulmana - feia anys que no pagava la hipoteca. Això va donar lloc a la seva ordre de desnonament i els posteriors conflictes a la localitat.

Després de ser desnonat, l'imam i alguns dels seus acompanyants van acudir al mateix habitatge per intentar okupar-la una altra vegada. Però el propietari va instal·lar una alarma, amb la qual cosa l'imam va ser detingut i traslladat a comissaria. A partir d'aquí, es va succeir una cascada de conflictes a Salt, que l'imam rebutja que estiguin vinculats a la seva persona o a les seves indicacions.

Més enllà de les particularitats del cas, aquesta situació ha tornat a posar sobre la taula el debat de la immigració i l'assistència social als estrangers. De fet, la CUP i els seus satèl·lits, com el Sindicat d'Habitatge, han intentat per tots els mitjans capitalitzar aquest conflicte. A les xarxes socials, en canvi, la indignació és majúscula, i ara s'han fet virals les paraules d'un ciutadà marroquí que carrega contra l'imam.

Fortes crítiques als aldarulls

“No veig lògic que un imam entri en una propietat que no sigui seva per okupar-la. Per a mi no té cap sentit i és un mal exemple”, assenyala aquest ciutadà marroquí. Cal tenir present que en les comunitats musulmanes l'imam és una figura de gran autoritat i que ha de donar exemple de conducta.

Però molt més airat es mostra a l'hora de criticar a tots aquells que van estar involucrats en els disturbis a Salt. “Si pensen que ajuden algú fent això, estan molt confosos”, explica. “Comportament inacceptable i injustificable, i espero que us detinguin, a veure si apreneu a comportar-vos. Vosaltres sou els que embruteu a la gent que es lleva a les sis del matí a treballar!”, els retreu amb virulència:

Aquest vídeo s'ha fet molt viral a les xarxes, assolint prop de les 310.000 visualitzacions. Entre la cascada de més de sis-cents comentaris, molts aplaudeixen la contundència d'aquest ciutadà d'origen marroquí. “Qualsevol persona normal està d'acord amb ell”, “és hora que els legals s'expressin”, “aquest home representa la immigració que volem”, diuen els usuaris.