ERC treu pit per la seva gestió de la seguretat, però les dades ho posen en qüestió

El programa de TV3 Tot es Mou ha analitzat quins són els municipis de 20.000 habitants més segurs de Catalunya i els menys insegurs. Ho han fet basant-se en dades del Ministeri de l'Interior per a l'any 2024. ERC ha aprofitat per treure pit, per governar tres dels cinc municipis més segurs de Catalunya.

Norma Pujol, vicesecretària general d'ERC, ha destacat les bones dades de Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Olesa de Montserrat. Municipis amb els índexs més baixos de criminalitat, tots ells governats pels republicans. “La seguretat és d'esquerres, l'ordre és d'esquerres”, ha tuitejat.

Un lema que ha copiat Alex Montornès, regidor republicà a Badalona. Ha afirmat que mentre ERC governa a les ciutats més segures, “a Badalona la delinqüència puja amb la (in)seguretat en mans d'Albiol”.

Fins aquí el relat que ha venut ERC amb l'inestimable ajut de la televisió pública. La realitat és molt més complexa i destapa el cinisme interminable dels republicans en parlar de seguretat. Vegem què diuen les dades, i què és el que ERC no explica quan es penja la medalla de les ciutats més segures.

Què diuen les dades?

Sant Andreu de la Barca, governat per ERC i els Comuns, és una de les ciutats més segures amb 23,9 delictes per cada mil habitants. Tanmateix, la criminalitat convencional va augmentar gairebé un 4% el 2024. Van baixar els robatoris en domicilis i el tràfic de drogues, però es van duplicar les agressions sexuals i van augmentar els robatoris amb violència i intimidació.

ERC treu pit de la seva gestió de la seguretat a Sant Andreu de la Barca. Però segons l'últim baròmetre municipal el 28% dels veïns consideren la seguretat com el principal problema de la ciutat. El mateix alcalde d'ERC, que és també regidor de seguretat ciutadana, ha demanat reforços urgents dels Mossos per garantir la seguretat.

Entre les cinc ciutats de més de 20.000 habitants més segures de Catalunya també hi ha Esparreguera. Aquesta localitat del Baix Llobregat governada pel PSC i ERC compta amb un índex de 21,1 delictes per cada mil habitants. A més, en aquest cas sí que s'ha reduït la delinqüència un 15,5%.

Això es deu sobretot a la bona coordinació que Policia Local i Mossos venen practicant des de fa anys. Una col·laboració que ha aconseguit reduir sobretot les baralles, les agressions sexuals i els robatoris amb intimidació i furts.

Una altra de les ciutats més segures és Olesa, on governa ERC juntament amb Junts i la CUP. En aquest cas també s'ha reduït la criminalitat convencional, concretament un 10%.

Baixen alguns tipus com els robatoris amb força en domicilis i establiments, i la sostracció de vehicles. Encara que van augmentar les agressions sexuals amb penetració i també hi va haver més robatoris amb violència i intimidació.

Olesa ha aconseguit reduir la criminalitat amb mesures com la instal·lació de càmeres de videovigilància. Però la ciutat no està a salvo de la violència que afecta Catalunya. Els veïns es van aixecar sobresaltats fa unes setmanes per un tiroteig mortal entre narcos.

Les dades que ERC amaga

L'anàlisi anterior demostra que les dades sobre la seguretat són relatives i responen a una dinàmica complexa amb múltiples factors. La gestió municipal, per descomptat, però també les característiques de cada ciutat o l'eficiència dels cossos policials.

Tampoc sembla encertat celebrar les dades d'una població (Sant Andreu de la Barca) on pugen els robatoris violents i les agressions sexuals.

Però a més, ERC amaga que entre les ciutats més insegures hi ha també algunes on ells governen. Com Sitges, on governa ERC amb els Comuns, i on es registren 100 delictes per cada mil habitants. Sitges és la cinquena ciutat de tot l'Estat amb major índex de robatori amb violència i intimidació.

No hi ha doncs una relació causa-efecte entre la gestió d'ERC i la seguretat, sinó que depèn de les circumstàncies de cada municipi. Les altres ciutats més perilloses són Barcelona, Sant Adrià del Besòs, El Prat de Llobregat i Salou. Totes elles amb una alta concentració migratòria i governades per l'esquerra -PSC i els Comuns.

Un altre dada significativa. Lleida, ciutat governada durant anys per ERC, és la segona capital catalana amb més delictes per habitant i una de les províncies més degradades de tot l'Estat. La inseguretat es va disparar un 7,5% l'any passat a Manresa, ciutat on també governen els republicans.

Amb les receptes de la dreta

Però a més, hi ha una altra realitat que deixa en evidència a ERC quan defensa la seva gestió de la seguretat. Obliden dir que han portat la Conselleria d'Interior en els últims anys, quan s'ha produït el major augment de la delinqüència. També han gestionat la cartera d'Igualtat durant el major augment de les agressions sexuals.

El conseller Joan Ignasi Elena va imposar la tesi de les percepcions. Va negar el problema de la delinqüència i va acusar els altres d'alarmistes i extrema dreta.

La seva gestió de la seguretat és precisament la raó de l'augment generalitzat de la delinqüència als municipis, amb independència de qui els governi. Però a més resulta hipòcrita basar-se ara només en les dades quan porten anys parlant de les percepcions.

De fet, si ens fixem en la gestió de la seguretat a Olesa o Esparreguera veiem que es repeteix un mateix patró. Han aconseguit reduir els delictes fugint del bonisme de l'exconseller Elena i aplicant les receptes de la dreta, com més policia i més videovigilància.