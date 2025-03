Fins i tot Podemos retrata el paperot de Gabriel Rufián amb el PSOE

Des de fa temps hi ha un idil·li amorós entre Podemos i Gabriel Rufián. De fet, en el seu dia es va arribar a especular amb possibles llistes conjuntes i canvis de jaqueta. Aquestes especulacions eren el resultat natural del discurs d'ERC, que es va allunyar de la independència per acostar-se a qüestions més socials.

Ara hem assistit a un fenomen estrany en la política espanyola més recent: crítiques de Podemos a Rufián. El motiu de les crítiques és l'augment del pressupost de Defensa espanyol. Com és sabut, l'OTAN exigeix als seus socis que elevin el pressupost de Defensa fins a assolir el 2%.

En el cas d'Espanya, això és tot un repte perquè la inversió porta congelada durant molts anys per la ideologia pacifista. Va ser el mateix Rufián qui, a inicis de la seva carrera parlamentària, va criticar el pressupost de Defensa. “Digueu-los[als ciutadans]que visquin en tancs i que mengin bales”, va retreure Rufián a l'aleshores president Rajoy.

Ara, en canvi, Rufián ha canviat de discurs i admet la necessitat d'augmentar la despesa militar. En declaracions de la setmana passada als mitjans, Rufián va obrir la porta a donar suport a Sánchez en aquest punt. “No estem d'acord amb cap guerra. Però la guerra és aquí i el món no és com ens agrada que sigui, sinó com és. Això comporta que hem de ser responsables i cal anar més enllà de la pancarta”, va dir el portaveu d'ERC:

Podemos carrega contra Rufián

Aquestes declaracions no han caigut gens bé a Podemos, que es neguen a donar suport a la despesa militar. La secretària general del partit, Ione Belarra, li ha etzibat a Rufián que la postura de Podemos “no és una punyetera pancarta”. Des de Podemos insisteixen que una major despesa en Defensa implicarà retallades en matèria social.

A més de Belarra, altres figures de l'òrbita de Podemos han carregat contra Rufián. La tesi que defensa el partit morat és que Rufián és el substitut d'Aitor Esteban en el context del govern ‘Frankenstein’. Així ho defensava Lucía Muñoz Dalda, la coordinadora de Podemos a Balears, en una intervenció a Canal Red, l'òrgan de propaganda del partit:

En última instància, el recorregut d'aquest conflicte és clar. És una polèmica buscada per Podemos per continuar en la seva tasca de meitat oposició, meitat aliat, del Gobierno. I és que, a més de criticar Rufián, des de Podemos han carregat amb molta duresa contra Yolanda Díaz per prestar-se a augmentar el pressupost militar.