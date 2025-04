VÍDEO | Marc Buch (Junts) alça la veu contra la trampa dels okupes i els vulnerables

Marc Buch, alcalde de Calella, ha tornat a alçar la veu contra el fenomen de l'okupació a Catalunya, que concentra el 40% dels casos d'Espanya. Durant una intervenció a l'Ajuntament de Calella, Buch va criticar durament el fenomen, que molts prefereixen minimitzar. Va recordar que, si bé existeixen persones vulnerables, també hi ha molts que s'aprofiten de la situació per “viure del sistema”.

Buch va presentar una moció al Ple Municipal de Calella, que va ser aprovada per Junts, PSC, Estimem Calella i el Partit Popular. En la votació, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP van votar en contra. L'alcalde va subratllar que l'okupació no pot ser vista com una solució legítima per accedir a l'habitatge, qualificant la "potada a la porta" com inacceptable.

L'alcalde va denunciar que molts veïns de Calella han de suportar okupes durant anys, sense que es prenguin mesures efectives. Segons Buch, aquesta situació ha portat al fet que molts ciutadans perdin la paciència mentre els ocupes es beneficien del sistema. Va criticar a més els partits que relativitzen el problema basant-se en la vulnerabilitat dels ocupes.

“No és normal que en un país s'estigui blanquejant l'ocupació”, va afirmar taxativament l'alcalde de Calella. Segons ell, l'"excusa de la vulnerabilitat" dels okupes ha estat utilitzada per crear un sistema en el qual es permeten abusos. Buch va deixar clar que la societat no pot seguir permetent aquest tipus de pràctiques que només beneficien als "vividors".

Els usuaris aplaudeixen Buch

Buch, qui des del principi ha mostrat una postura ferma sobre el tema, ha estat un dels líders municipals més clars en la seva denúncia de la inseguretat creixent. La seva intervenció no només posa en evidència l'abast del problema de l'okupació, sinó també la falta de consens davant un problema tan incomprensible. Amb la seva declaració, l'alcalde torna a separar-se del discurs ben pensant que encara impera en la classe política

Aquestes paraules de l'alcalde Buch han trobat molt bon acolliment a les xarxes socials. Són molts els usuaris que aplaudeixen que un polític parli d'aquest problema sense blanquejar-lo. "Ben dit", "bravo, alcalde", "gràcies per protegir els veïns", deien els usuaris.