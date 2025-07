VÍDEO: Un jove de Torre Pacheco d'origen marroquí desmunta el relat de l'esquerra

El Gobierno, els partits d'esquerres i també la premsa (tant la considerada progressista com bona part de la conservadora) fa dies que venen el relat que, el que passa a Torre Pacheco, és simplement un grup d'ultradretans que volen apallissar immigrants.

L'objectiu ha estat criminalitzar uns veïns tips de la impunitat que tenen molts delinqüents. Encara que és cert que en aquesta localitat de Múrcia hi ha aparegut gent d'extrema dreta, el sistema ha optat per generalitzar i posar-los tots al mateix sac. És a dir, han fet el que precisament ells denuncien que es fa amb els immigrants.

Tot i això, fins i tot amb això fa trampa el sistema i els seus altaveus mediàtics. Perquè, més enllà de grupuscles minoritaris, hi ha poca gent que estigui criminalitzant tota la comunitat immigrant. El problema, com han assenyalat multitud de veïns de Torre Pacheco, són aquells estrangers (o d'origen estranger) que han fet de la delinqüència el seu mode de vida. I, com que en aquest país hi ha les lleis que hi ha, amb prou feines reben càstig per les seves accions.

Potser ho tenen més clar després d'escoltar aquest jove de Torre Pacheco d'origen marroquí que va entrevistar aquest dimarts Bertran Ndongo per a Periodista Digital. Aquest noi és fill d'un immigrant que va arribar a Espanya fa 30 anys. I això és el que opina sobre els aldarulls viscuts els darrers dies en aquesta localitat murciana.

"Em sembla molt malament tot perquè hi ha marroquins com jo que venim aquí a treballar. Jo he nascut aquí, el meu pare fa 30 anys que treballa aquí. Jo he estat treballant i estudiant perquè després vingui gent i ens embruti la imatge", deia en referència als autors de l'agressió a l'ancià que va iniciar tota la polèmica i a les desenes de joves d'origen marroquí que han protagonitzat disturbis, baralles i agressions a Torre Pacheco aquests darrers dies.

"Això no m'afecta només a mi, ens afecta a la resta. A tots els marroquins i a tots els immigrants", denuncia. Per aquest motiu, defensa sense dubtar la deportació d'immigrants que cometin delictes, com és el cas dels agressors a l'ancià a Torre Pacheco. "Però no només els marroquins, qualsevol immigrant que faci alguna cosa malament, ha d'estar fora. Perquè no pot venir aquí i embrutar la imatge de la resta que de veritat venim aquí a buscar un futur".

I un pot pensar que es tracta d'una opinió anecdòtica, però ell mateix assegura que "tots els meus amics opinen el mateix". De fet, explica que "jo tinc amics que voten Vox perquè no volen aquí els que estan embrutant la imatge[de la resta d'immigrants]. Jo tampoc els vull perquè em foten a mi, al meu pare i a la meva mare que són treballadors".