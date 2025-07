Detingut un imam a Catalunya per maltractament infantil

Els Mossos d'Esquadra han detingut un imam del barri de la Marca de l'Ham, a Figueres (Alt Empordà). A aquest imam se l'acusa d'abusos i maltractament a menors d'edat. Tot i que en un principi s'havia afirmat que també se l'acusava fer discursos radicals, els Mossos han dit que no era el cas, malgrat que les families denunciants continuen defensant aquesta acusació.

L'imam, d'uns 40 anys, havia arribat a Espanya fa dos anys. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, vivia amb la seva família en un pis ocupat, juntament amb la seva dona i quatre fills. La Policia Nacional està avaluant ara la possibilitat de la seva expulsió del país. Això sí, després de ser detingut, l'home va passar la nit a les dependències dels Mossos, però actualment ja es troba en llibertat.

Segons les denúncies d'algunes famílies de la comunitat musulmana, l'imam colpejava els nens amb una vara o els donava plantofades. Aquestes pràctiques haurien tingut lloc entre finals de 2024 i principis de 2025 a la madrassa de la mesquita d'aquest barri de Figueres. A més, se l'assenyala pels seus discursos radicals, on apel·lava a la imposició del vel per a les dones i també per a nenes que anaven a l'escola islàmica. Tot i que no tenia cap titulació oficial, aquest imam impartia classes per les quals els pares dels nens pagaven entre 5 i 10 euros al mes. L'objectiu era que els ensenyés àrab i l'Alcorà. Tanmateix, alguns dels pares van començar a sospitar i van ser qui van denunciar l'imam i les seves pràctiques a les autoritats.

Catalunya té un problema

El cas d'aquest imam s'emmarca en un context més ampli de preocupació per l'augment de la radicalització islàmica a Catalunya. Des dels atemptats de la Rambla i Cambrils el 2017, Catalunya ha experimentat un augment de la radicalització dins d'algunes mesquites, les quals, segons fonts policials, no sempre es troben sota un control adequat. En molts casos, les mesquites són focus on es propaguen idees salafistes, un moviment islàmic ultraconservador.

A Catalunya, un de cada tres centres de culte musulmà està associat al salafisme, segons afirmaven fonts policials. Es desconeix el nombre actual. De fet, aquesta situació es veu agreujada per la manca d'un registre oficial de mesquites, que dificulta el control i la prevenció d'activitats radicals. Malgrat els intents de crear un cens a la regió, la iniciativa va quedar en l'oblit. Sense un registre clar, resulta gairebé impossible fer un seguiment exhaustiu de les mesquites i evitar que es converteixin en llocs de propagació d'ideologies extremistes.

Aquest és un nou cas de problemes amb imams en territori català. En el que portem de 2025 ja s'han expulsat tres responsables de mesquites a Catalunya pels seus vincles amb l'extremisme.

A principis d'aquest any, un imam a Figueres va ser expulsat per difondre missatges radicals en la seva predicació. Curiosament, ho feia a la mateixa mesquita que l'imam detingut aquesta setmana. A més, a la Jonquera, un altre líder religiós va ser deportat al febrer per representar un perill per a la seguretat nacional. L'última expulsió va tenir lloc l'1 de juliol, quan un imam d'Olot va ser detingut i deportat al Marroc per promoure la superioritat de la llei islàmica sobre les lleis espanyoles, a més de defensar l'ús del niqab per a les dones.