VÍDEO | El Diari ARA, el diari en decadència que sobreviu gràcies als diners públics

Al vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico la història no explicada del Diari ARA, el diari afí a ERC que no viu precisament els seus millors dies.

En aquest vídeo analitzem la ingent quantitat de diners públics que ha rebut el Diari ARA per part de la Generalitat i d'altres institucions com l'Ajuntament de Barcelona. També qui són els seus fundadors i els seus accionistes i com són autèntics caçesubvencions. També posem el focus en el descens destacat de lectors que ha tingut aquest diari. I, finalment, repassem algunes de les principals polèmiques que han viscut en els seus 15 anys de vida. Unes polèmiques curioses per a un diari que s'omple la boca de "llibertat", "compromís" i "valentia".

En aquest vídeo parlem del Diari ARA, del Govern de la Generalitat de Pere Aragonès o de l'Ajuntament de Barcelona, tant de l'època d'Ada Colau com la de Jaume Collboni. També hi apareixen Toni Soler, Antoni Bassas o Oriol Soler, cap d'Abacus, una de les empreses catalanes que més diners públics rep anualment.

Aquesta és la història no explicada de l'auge i caiguda del Diari ARA, el diari afí a ERC que sobreviu gràcies als diners que surten dels teus impostos. I que ha estat a punt d'entrar en concurs de creditors en més d'una ocasió.