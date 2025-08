VÍDEO: Indignación en Cataluña por el ataque de un magrebí a una cajera con lejía

Completa indignación en Cataluña tras el brutal asalto a una trabajadora de gasolinera en Nou Barris (Barcelona). Un magrebí roció con lejía la cara de la dependienta para robar el dinero de la caja. Las imágenes, grabadas por las cámaras de seguridad, han desatado una ola de furia en redes sociales.

El ataque ocurrió este domingo, sobre las tres de la tarde. El agresor se acercó al mostrador simulando pagar una botella de agua y otra de lejía. Cuando la cajera se giró al ordenador, le lanzó el líquido corrosivo al rostro. Acto seguido, saltó al interior del mostrador, vació la caja registradora y huyó.

La víctima fue atendida de urgencia y está fuera de peligro, pero ha presentado denuncia. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos, aunque el agresor aún no ha sido identificado. La policía no descarta detenerlo en las próximas horas. De hecho, fuentes de El Caso aseguran que, a pesar de que no es un procedimiento habitual, no es el primer asalto de este tipo en Barcelona.

Redes sociales: indignación y hartazgo

El vídeo del ataque con lejía ha incendiado las redes. Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, era contundente. “No hay lugar en España para estos salvajes. Fuera de nuestro país”. Otros usuarios clamaban por deportaciones: “Inmigrantes que delinquen deben ser expulsados sin dudarlo”

La sensación de impunidad entre la ciudadanía es cada vez mayor, al calor, claro, del perfil de los delincuentes y de la multirreincidencia. Muchos vinculan este caso a la permisividad general ante okupaciones, empadronamientos ilegales y otras áreas criminales. Se trata de un cóctel muy problemático que, como es habitual, afecta a los barrios de las clases populares.

Nou Barris, un barrio jaque

El ataque ha reavivado la indignación en Nou Barris. Y es que, hace menos de dos meses, el pasado 26 de junio, cientos de vecinos salieron a la calle para denunciar la situación “insostenible” del barrio. La apertura del Centro de Primera Acogida ha provocado, según los residentes, un aumento de la violencia, el vandalismo y la suciedad.

“Nos han destrozado el barrio”, gritaban en la protesta de junio. Los vecinos denuncian robos, agresiones y ocupación de espacios públicos. También apuntan a la pasividad del Ayuntamiento de Barcelona; ni las quejas ni las manifestaciones han servido para frenar el deterioro del barrio.