Queda en llibertat l'agressor de Torre Pacheco tot i haver estat detingut mentre fugia a França
Llibertat provisional tot i el risc de fugida, els antecedents per robatori amb violència i l'agressió a un ancià
El jove marroquí de 19 anys detingut per l'agressió a un ancià a Torre Pacheco ha quedat en llibertat provisional després de passar gairebé tres setmanes a presó. Així ho va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, que detalla que l'investigat queda subjecte a mesures cautelars. Entre aquestes mesures, destaquen la prohibició de tornar a Torre Pacheco o d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres.
L'agressió, ocorreguda el passat 9 de juliol, va ser el desencadenant de diversos dies d'aldarulls al municipi murcià. La víctima, un home de 68 anys, va ser abordada pel jove en ple carrer. L'escena va alimentar un veritable clima de tensió que va derivar en protestes amb una clara intenció de capitalització política per part de tots els grups.
L'acusat va ser detingut cinc dies després a Errenteria (Gipuzkoa), quan intentava fugir a França per eludir l'acció de la justícia. La seva detenció va provocar l'ingrés immediat a presó provisional per ordre d'un jutjat de Sant Sebastià. I, ara, la jutgessa instructora de Sant Javier ha acordat la seva posada en llibertat provisional.
En llibertat malgrat tot
Entre les condicions imposades hi ha la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de comparèixer setmanalment davant l'autoritat judicial. Malgrat la gravetat de l'incident, el Ministeri Fiscal no va sol·licitar la pròrroga de la presó preventiva, cosa que ha facilitat l'excarceració. En conjunt, i tot i el clar ànim de fugida, la justícia ha considerat més eficaç la llibertat amb condicions que la presó provisional.
Per si no fos prou, durant la seva estada a presó, el jove va ser condemnat a un any de presó per un intent de robatori amb violència comès al mateix municipi dos dies abans de l'agressió a l'ancià. La sentència es va dictar en un judici ràpid celebrat a Cartagena per videoconferència, però no va influir en la decisió posterior sobre la seva situació processal respecte a la causa principal.
Aquest és un altre exemple dels efectes acumulatius de les "zones de confort criminal", que generen un clima d'impunitat creixent. A més, queda evidenciat que aquells que més pateixen aquesta degradació són els més humils, ja siguin immigrants legals o les classes populars autòctones.
