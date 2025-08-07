Vídeo: Un extranjero agrede a dos personas trans en el centro de Tortosa

Un hombre de origen subsahariano fue detenido el pasado domingo en Tortosa por agredir a dos personas trans en plena vía pública. Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde en la plaza Gerard Vergés, situada en el centro histórico de la ciudad. Según los Mossos, la agresión estuvo motivada por la identidad de género de las víctimas, lo que ha llevado a imputar al agresor por un delito de odio y otro de lesiones.

El incidente fue captado en vídeo y rápidamente se difundió por redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agresor insulta y se encara con las víctimas antes de producirse un forcejeo. Durante la pelea, una de las personas agredidas utilizó una barra de hierro para defenderse, lo que ha llevado a que también ella quede imputada por un presunto delito de lesiones. La investigación sigue abierta para esclarecer por completo las circunstancias:

No solo aumenta la violencia sexual en Cataluña

Este episodio se produce en un contexto de aumento de las agresiones por motivos de identidad de género y orientación sexual en Cataluña. En lo que va de 2024, la región ha batido su récord histórico con 318 incidentes registrados, un 4,9% más que el año anterior. De ellos, 82 casos afectaron a personas trans, siendo las agresiones físicas el tipo más habitual.

Según los datos del Observatori contra la LGTBIfòbia, el 30% de estas agresiones tienen lugar en la vía pública y se concentran especialmente en Barcelona. Aunque también se han detectado repuntes en ciudades medianas como Girona o Tortosa. De este modo, se observa en Cataluña un aumento generalizado de los delitos contra la libertad individual, ya sea por orientación o identidad sexual.

En este sentido, los datos oficiales muestran un patrón preocupante. Y es que, en Cataluña, un 64% de los encarcelados por agresión sexual o violación son extranjeros. En términos globales, en Cataluña hay ahora mismo 770 presos por “delitos contra la libertad sexual”, la cifra más alta registrada nunca. Se constata así que en Cataluña hay un patrón claro en torno a los delitos contra la libertad sexual en todas sus facetas.