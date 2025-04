VÍDEO | Enxampen l'estranger que va rebentar diversos cotxes a Mollet i les xarxes esclaten

El passat dissabte, 5 d'abril, un home va causar destrosses en més d'una trentena de cotxes aparcats a la via pública a Mollet del Vallès. Els fets van ocórrer al voltant de les dues de la tarda. Diversos residents de la zona van alertar la Policia Municipal sobre el comportament de l'individu.

Els veïns van gravar l'incident amb els seus telèfons mòbils. Als vídeos s'observa el subjecte colpejant els vehicles sense motiu aparent, principalment trencant llunes i vidres. Els residents es van mostrar incrèduls en veure com l'home destrossava els cotxes sense ser detingut.

Poc després, dos veïns van gravar el moment exacte en què l'home tornava a trencar un cotxe i era enxampat in fraganti. “Truqueu a la poli!, truqueu a la poli!”, diuen els veïns. Un d'ells, una dona, diu molt irada que “Els vidres del meu cotxe els pagaràs tu!”. Les imatges es van viralitzar ràpidament a les xarxes socials, recollint la indignació ciutadana:

Detingut i a disposició dels Mossos

El subjecte va ser finalment detingut per la Policia Municipal de Mollet, que va arribar al lloc després de la trucada dels testimonis. En ser identificat, es va descobrir que l'home tenia diversos talls a les mans, causats pels vidres trencats dels cotxes. Després de la seva detenció, va ser traslladat a l'Hospital de Mollet per rebre atenció mèdica.

Aquest succés ha generat una gran repercussió a les xarxes socials, on els usuaris han comentat sobre la gravetat dels fets. Alguns l'han qualificat de "surrealista", mentre que altres assenyalen que, encara que l'home anirà a judici, podria no ser capaç de pagar els danys. “Insolvència: anirà a judici, i com que no té res, no pot pagar res”, es lamenten els usuaris.

La Policia Municipal de Mollet del Vallès ha confirmat que l'home està acusat de causar danys en almenys 31 vehicles. Després de ser atès a l'hospital, va ser posat a disposició dels Mossos d'Esquadra. La incògnita que ara tenen els veïns de Mollet és si aquesta persona serà retirada de la via pública o, per contra, quedarà en llibertat, com ja és habitual.