Aliança Catalana assenta les bases del seu creixement amb la mirada posada en 2027

L'última enquesta del CIS català va revelar que en menys d'un any Aliança Catalana ha aconseguit multiplicar per cinc la seva expectativa de vot. Però la cúpula del partit sap que no n'hi ha prou amb créixer en les enquestes. Per consolidar el seu projecte polític necessiten engruixir les seves bases i seguir amb la seva implantació al territori.

El partit ha fet un pas important aquest cap de setmana amb la celebració a Platja d’Aro de la seva Primera Escola de Formació. Una jornada que ha comptat amb més de 200 assistents i on s'han abordat els principals eixos ideològics. Temes com la gestió local, amb la mirada posada en les eleccions municipals de 2027.

Aliança Catalana ha reivindicat aquest espai de formació i discussió com a "clau per a la consolidació i la fortalesa ideològica i estratègica del partit". A més de militants i simpatitzants de totes les comarques del territori, ha comptat amb una àmplia representació dels dirigents orgànics del partit.

Ponències i discussió sobre ideologia i estratègia

En l'acte van intervenir Albert Santandreu i Anna Flores, regidors a Ripoll, així com Ferran Clavera, de Sant Antoni de Vilamajor. Van parlar de la gestió municipal, compartint experiències locals i models de gestió municipal.

La secretària de Relacions Institucionals, Aurora Fornós, va tractar els aspectes legals del partit i la pressió institucional exercida per rivals com el processisme. Amb especial atenció al cordó sanitari plantejat per PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP al Parlament.

També van intervenir el secretari de formació, Jordi Aragonès, i el secretari d'organització, Oriol Ges. Aragonès va oferir una classe magistral sobre un dels eixos ideològics del partit, la incompatibilitat de l'islam amb occident. Ges va destacar el creixement del partit, que es perfila com la força emergent en l'independentisme català.

Guillem Espaulella va oferir coneixements sobre oratòria i claus per millorar les estratègies de comunicació per a l'acció política. Pau Nadal, responsable d'Exteriors del partit, va fer una presentació sobre la posició geopolítica.

Amb la mirada posada en les municipals

La jornada va comptar també amb la intervenció de Sílvia Orriols, que va traçar la trajectòria d'Aliança Catalana fins a arribar fins aquí. Va fer un paral·lelisme entre reconquesta històrica iniciada a Ripoll i la nova reconquesta catalana que està liderant Aliança Catalana.

El partit va valorar molt positivament l'escola de formació, i va anunciar una nova jornada formativa a Tortosa el 5 de juliol. Aliança Catalana té "la voluntat de continuar descentralitzant l'activitat política i formativa, i preparar les futures eleccions municipals i catalanes".

Les enquestes somriuen per ara al partit de Sílvia Orriols, que és amb diferència el que més creix en intenció de vot. Les eleccions municipals de 2027 seran el primer examen després d'haver conquerit l'alcaldia de Ripoll i haver desembarcat amb dos diputats al Parlament. Per això donen molta importància a "la implantació al territori i la preparació de la militància" amb les escoles de formació.

Després de conquerir Ripoll el 2023, Aliança Catalana s'ha expandit a les comarques d'interior i en territoris com Lleida i Girona. Durant aquest temps ha aconseguit multiplicar les seves delegacions territorials, importants per a la seva implantació al territori. Els seus principals reptes són Barcelona i la Catalunya central, on volen fer un salt qualitatiu.