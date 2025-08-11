Montse Mínguez (PSC) celebra que necessitis dues feines per poder sobreviure
Per a la portaveu socialista, la pluriocupació no és sinònim de precarietat
Davant l’allau d’escàndols, el Govern de Pedro Sánchez està centrant el seu discurs en els suposats èxits de l’economia espanyola. Tot i que el seu afany per vendre optimisme a qualsevol preu els porta a cometre relliscades com la de Montse Mínguez. La dirigent del PSC, a qui Pedro Sánchez va designar com a secretària d’organització interina després de la caiguda de Santos Cerdán, acaba d’engruixir el seu llistat de polèmiques.
La portaveu socialista va fer un tuit enumerant els presumptes èxits de la política econòmica del Govern de Pedro Sánchez. Entre ells, el rècord d’afiliacions a la Seguretat Social i l’augment dels contractes indefinits. Però també va afirmar que “la pluriocupació no és sinònim de precarietat”, provocant així la indignació de molts.
Per a Montse Mínguez, que 840.000 persones necessitin dos o més feines per arribar a final de mes és “signe d’activitat i diversificació”. També nega que sigui un element de degradació. Per a ella significa “més control, més protecció social i més cotitzacions”.
Fins i tot una persona del seu espectre ideològic comenta a la seva publicació que “molt poca gent està pluriocupada per gust, ho està per necessitat”. Altres li recorden directament que la pluriocupació és un signe de "desgràcia i retrocés".
La publicació de Montse Mínguez ha provocat encara més indignació tenint en compte el seu nivell de vida. La dirigent socialista porta des de 2003 vivint de la política, i segons Newtral té un salari de 104.871 euros anuals. Un sou molt per sobre de la mitjana espanyola i encara més dels espanyols que necessiten més d’una feina per subsistir.
La realitat darrere de les xifres
El Govern treu pit per les últimes dades segons les quals s’ha assolit per primera vegada a Espanya la xifra de 22 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això significa que mai com fins ara hi ha hagut tantes persones treballant al mateix temps. Però, què amaguen aquestes dades, i què hi ha darrere de les xifres?
Segons sindicats com la USO (Unió Sindical Obrera), estem davant d’un cas de contractes de molt curta durada que indiquen un augment de la pluriocupació. Per exemple, el mes passat es van fer un 4,4% més de contractes que al juliol de l’any passat però l’atur va baixar vuit vegades menys. Això indica que hi ha més contractes per persona que fa un any.
La pluriocupació és un símptoma de precarietat que contradiu la fal·làcia que més feina és sinònim de riquesa i ocupació de qualitat. Segons els sindicats, la pluriocupació sol obeir a la necessitat de complementar ingressos en temps de crisi o alta inflació.
