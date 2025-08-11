L'ANC de Lluís Llach fa el ridícul amb un barret i acaba esborrant el tuit
Fins i tot l'ANC s'adona que el temps del processisme ja ha passat
L'ANC presidida per Lluís Llach ha tornat a ser objecte de burla després d'un nou episodi relacionat amb el seu peculiar marxandatge. Com és habitual, a les portes de la Diada, l'organització independentista va llançar un nou barret per als més fervents processistes. Però, a diferència d'altres ocasions, el resultat ha estat particular i força revelador
El barret - venut per 5 euros - venia amb un missatge en la línia de l'ANC. "Torna el barret que fa suar monàrquics, policies i periodistes de Madrid. No protegeix de la repressió. Sí que protegeix del sol i dels ridículs diplomàtics". Com era d'esperar, tant el barret com la frase han estat objecte d'intenses burles a xarxes. Sobretot, entre els mateixos independentistes desencantats amb el procés, que ja no combreguen amb tota aquesta autoimportància
Davant l'allau de crítiques i el torrent de comentaris irònics, l'ANC va decidir eliminar el tuit, cosa que resulta una acció inèdita per a l'organització. Tanmateix, la pressa per esborrar el missatge no va impedir que molts usuaris capturessin captures de pantalla. "Han esborrat el post. Ja no podien aguantar més la vergonya", comentava un usuari. "Mare meva... quins ridículs". "Ja és prou penós haver de sobreviure venent samarretes i barrets, com per afegir-hi una sobredosi de ridícul", deien altres usuaris
Una anècdota reveladora
Aquest episodi no és un cas aïllat, ja que l'ANC s'ha fet coneguda, a més del seu innegociable processisme, pels seus productes de marxandatge. La seva estratègia de comercialitzar samarretes, llaços i barrets ha provocat una gran controvèrsia dins l'àmbit independentista. I és que són molts els que s'han adonat ara que el processisme mai no va tenir prou múscul polític
Ara bé, el que és revelador és que l'ANC hagi cedit davant d'aquest ridícul en lloc de continuar amb el seu tradicional activisme per a convençuts. Això suggereix que fins i tot el processisme més irredempt percep que el nacionalisme català ja va per una altra via. N'hi ha prou amb observar la imatge general: Junts s'esfondra, Puigdemont ja no té recorregut i les celebracions indepes, com la Diada, queden molt descafeïnades
