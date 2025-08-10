Nova matança de cristians a l’Àfrica silenciada pels mitjans catalans
L'augment d'atacs passa gairebé desapercebut a la premsa catalana, tot i la gravetat de la crisi humanitària
Es redoblen els atacs contra poblacions cristianes a la regió moçambiquesa de Cabo Delgado, controlada per grups propers a l'ISIS, situada al nord del país. Durant les darreres jornades, els efectius terroristes estan arrasant poblacions civils, cremant cases i esglésies, així com executant civils indiscriminadament, segons informa The Middle East Media Research Institute (MEMRI) i publiquen mitjans com Fox News.
La situació no és cap novetat, ja que la comunitat cristiana del país africà fa anys que pateix atacs des de 2017. De fet, des d'organitzacions com MEMRI ho descriuen com un «genocidi silenciós» contra els cristians. Aquests atacs ja han obligat a mobilitzar més de 46.000 persones, segons Nacions Unides, amb un 60% d'aquestes sent infants.
Human Rights Watch ha informat que almenys 120 infants van ser segrestats recentment al nord de Moçambic. Aquests menors estan sent utilitzats per un grup vinculat a l'Estat Islàmic, conegut com al-Shabab. Els infants són forçats a transportar béns saquejats, fer treballs forçats, combatre com a soldats o contreure matrimoni obligat.
En una entrevista amb Fox News, un exdiplomàtic nord-americà va alertar sobre el preocupant ascens del gihadisme a l'Àfrica. Segons va explicar, aquests grups tenen capacitat per prendre el control de diversos països. També va advertir del perill que suposen per a la població local, ja que imposen la sharia, una llei islàmica extremista que atempta contra les llibertats, especialment les de les dones.
Silenci entre els mitjans catalans
Els mitjans catalans ofereixen una cobertura àmplia i detallada sobre la situació a Gaza, incloent-hi denúncies i reportatges constants. Tanmateix, la crisi que afecta la comunitat cristiana a Moçambic rep una atenció molt més limitada, per no dir nul·la. I el cas de TV3 segurament és el més flagrant. No només informen de manera desequilibrada entre els diferents conflictes bèl·lics que hi ha al món (i amb un biaix ideològic evident en casos com, per exemple, Israel), sinó que a més donen cobertura a notícies virals sobre animals o curiositats que tenen poc o res a veure amb l'actualitat.
