VÍDEO | Una baralla entre okupes a Badalona mostra el calvari que pateixen els veïns

Badalona segueix sent una de les ciutats més insegures de Catalunya, com a resultat de la degradació de la seguretat durant els últims anys. L'alcalde, Xavier García Albiol, ha emprès una croada contra els delinqüents. Sempre insisteix que l'ocupació és el principal causant dels problemes de seguretat i incivisme.

El digital TOT Badalona ha compartit aquest dilluns el vídeo d'una baralla entre dos ocupes al barri de La Salut. Les imatges mostren dos individus barallant-se a cops de totxo. Ha tingut lloc aquesta matinada en un habitatge ocupat que genera problemes de convivència.

Aquestes imatges no només donen raó a l'alcalde sinó que també mostren de forma dramàtica el calvari diari que han de patir els veïns. Es tracta de dos immobles, als números 12 i 14 del carrer Isaac Albéniz, que van ser ocupats per persones violentes. Els protagonistes del vídeo s'han atacat amb una cadira i un totxo, per raons que es desconeixen.

Han estat els propis veïns els que han alertat la policia de l'incident. És un exemple de com l'ocupació crea espais d'impunitat per a la delinqüència, genera inseguretat i porta problemes de convivència al veïnat.

Veïns de Badalona, farts de la inseguretat

"No hi ha ocupacions conflictives ni no conflictives, ocupar és il·legal i punt". És el punt de vista d'un veí de Badalona, que lamenta que "les lleis ho permetin". És el sentir de molts altres ciutadans, cansats de pagar cada vegada més impostos per viure cada vegada més insegurs.

"Fins al capdamunt de tanta gentussa", diu un altre veí enfadat, i un altre afirma que "els ocupes no porten res de bo". Demanen a l'alcalde Albiol més mà dura contra la delinqüència i l'ocupació. El mateix Albiol ha dit en diverses ocasions que fan el que poden, però que per desgràcia les lleis actuals protegeixen els delinqüents.

Xavier García Albiol va ser pioner en la creació d'una oficina antiocupació que el 2024 va aconseguir reduir els allanaments a la meitat. El seu model ha estat copiat per altres ajuntaments, entre els quals algun del PSC. Però la situació a Badalona continua sent desesperada.