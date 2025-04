Alerta a Catalunya per Setmana Santa: violència descontrolada i amenaces terroristes

Alerta a Catalunya aquesta Setmana Santa. D'una banda, en els últims dies s'han disparat les agressions per arma blanca. 10 apunyalaments aquesta setmana passada amb el balanç d'una persona morta.

De fet, ja hi ha hagut 11 crims per arma blanca a Catalunya el 2023. Uns crims que s'han disparat en els últims anys. Tot i que et diuen que són percepcions, les dades oficials del Ministeri de l'Interior confirmen que els homicidis han augmentat un 80% en l'última dècada.

Però aquesta no és l'única alerta que afrontem els catalans a Setmana Santa. I és que els Mossos han hagut de muntar un dispositiu especial davant l'amenaça terrorista que existeix a Catalunya en aquests dies tan especials pel cristianisme.

Tindrem un gran desplegament d'agents en llocs concorreguts on hi hagi celebracions religioses, també en infraestructures estratègiques, en estacions de metro i tren, centres de culte…

Un dispositiu que no hauria de ser normal. Perquè no és normal que visquem amb aquesta amenaça constant. Però sí que és normal si tenim en compte que ens trobem en nivell 4 reforçat de 5 d'alerta antiterrorista.