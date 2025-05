Vídeo: L'aplaudida reacció d'un vianant davant l'intent de robatori d'un magribí

Nou episodi d'inseguretat a Catalunya que, com és habitual, només les xarxes socials visibilitzen. En aquesta ocasió, les imatges mostren el que sembla un turista que ha aconseguit retenir a terra un presumpte lladre. De seguida, la policia es fa càrrec de la situació, despertant l'aplaudiment i aprovació de les persones presents.

Aquest vídeo ha assolit més de 155.000 visualitzacions i centenars de comentaris. Com també és habitual, els usuaris mostren la seva indignació davant l'augment de la inseguretat, clarament vinculat a certs grups. "És una vergonya", "Però el problema són les lleis, els jutges després els deixen en llibertat...", es lamenten alguns usuaris:

Per ara, les noves autoritats polítiques de Catalunya, amb el PSC al capdavant, han posat en marxa plans de seguretat. Fa poc, per exemple, el Govern de la Generalitat va desplegar un gran operatiu de Mossos per atrapar els multireincidents. D'altra banda, figures com l'alcalde Collboni han tingut paraules molt dures contra el problema, qualificant-lo de "xacra".

El problema de fons

Ara bé, el problema de la multireincidència delictiva té a veure amb la ineficàcia judicial, i no amb les competències en seguretat d'una comunitat autònoma. I és que, fins que no entrin en vigor les modificacions legals que va aprovar el Congrés dels Diputats, la multireincidència delictiva continuarà. El motiu és que es mou en un buit legal que permet situacions inversemblants, amb criminals que acumulen literalment centenars de detencions.

Això explica que els polítics municipals que s'han oposat amb més claredat a aquest problema hagin aconseguit molt bons resultats electorals. L'exemple més clar és el de Xavier García Albiol, a Badalona, que ja compta amb majoria absoluta. Així mateix, s'observa el patró en altres localitats com Figueres o Calella. Fins i tot la CUP ha demanat lluitar contra la multireincidència a les ciutats en què governa, com són Berga o Girona.

El que resulta clar és que el problema de la inseguretat és un problema polític que, per ara, ja ha penalitzat molt a partits com ERC i Comuns. La gran incògnita és si el PSC podrà lliurar-se d'aquesta dinàmica en les pròximes eleccions municipals (i autonòmiques).