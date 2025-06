Vídeo: així fan fora del metro els carteristes les patrulles ciutadanes a Barcelona

En un nou vídeo viral, el grup PatrullaCiudadanaBCN mostra com aconsegueixen expulsar carteristes de l'estació de metro de Plaça Catalunya. Les imatges mostren com dos carteristes, al principi amb una actitud desafiant, són finalment foragitats del metro per aquest grup de voluntaris. El vídeo, compartit a les xarxes socials, posa en evidència una realitat cada cop més visible a la ciutat: la inseguretat.

El missatge que acompanya el vídeo és clar: “Sembla increïble que encara hi hagi gent que els defensi, gent que viu en una bombolla”. Aquest comentari ha generat una allau de reaccions a les xarxes, on molts agraeixen a PatrullaCiudadanaBCN la seva tasca. “La ciutat de Barcelona està molt en deute amb vosaltres. Espero que algun dia sigueu recompensats. Gràcies”, és un dels molts missatges de suport:

El grup de voluntaris, que es dedica a identificar i desemmascarar els carteristes al metro de Barcelona, ha aconseguit captar l'atenció de milers de persones a través d'aquests vídeos. De fet, PatrullaCiudadanaBCN ha estat un referent per a molts que se senten abandonats per les autoritats.

El problema de fons

Aquest tipus d'acció ciutadana s'emmarca dins d'un fenomen crònic a Barcelona: la creixent inseguretat i la manca de mesures efectives. Tot i que el Govern de la ciutat assegura estar prenent mesures contra la delinqüència, la realitat és que la multireincidència encara és un problema. Segons dades del Pla Kanpai, llançat a l'abril, 128 detinguts acumulen gairebé 1.000 delictes. Tanmateix, aquests delinqüents continuen en llibertat, cosa que augmenta la sensació d'impunitat.

En teoria, el Congrés dels Diputats ja va aprovar mesures per endurir el codi penal i lluitar contra la multireincidència. De la mateixa manera, la Generalitat assegura haver arribat a acords amb el Ministeri per tenir una major dotació de jutges i jutjats. Però la veritat és que els resultats no arriben i la sensació d'inseguretat i impunitat és la mateixa.

Políticament, aquesta no és una qüestió menor. Ben al contrari, la percepció de la inseguretat com un quist sense solució afecta molt negativament el partit del poder. N'hi ha prou de veure el resultat electoral d'ERC a les darreres eleccions autonòmiques per comprovar-ho. El dubte és si el PSC continuarà amb la mateixa estela.