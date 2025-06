Junts s'uneix a ERC, PSC i CUP per rebutjar la prohibició del vel islàmic a Ripoll

El ple de Ripoll va sotmetre a votació aquest dijous l'ordenança municipal presentada per Aliança Catalana per prohibir l'ús del vel islàmic a escoles i equipaments municipals. La proposta va ser rebutjada pels vots en contra de PSC, ERC, CUP, i també de Junts. Aquest vot és molt cridaner, perquè Junts va presentar el mes passat una moció al Parlament per prohibir el vel.

L'ordenança pretenia prohibir l'entrada als equipaments municipals amb qualsevol objecte que cobrís el cap (excepte per raons mèdiques). Aliança Catalana va al·legar raons ideològiques (“frenar la misogínia”) i de seguretat.

El partit del Govern municipal va posar el focus a les escoles, “per evitar que alguns pares i comunitats religioses atemptin contra els drets de les nenes, assenyalant-les com a font de pecat i provocació”.

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va al·legar que “ni el Govern català ni l'espanyol han legislat per protegir la igualtat”. Per això, “davant la ineficàcia i la covardia d'institucions superiors, tenim l'obligació de desafiar la correcció política i protegir els drets dels nostres veïns”. Va recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) avala la prohibició del vel integral en espais públics.

Orriols va recordar que el ple va aprovar per unanimitat la declaració de Ripoll com a localitat feminista. “És el moment de ser coherents, i valents, i no de ser covards i ambigus”, va rematar l'alcaldessa.

L'oposició vota en contra

Això va generar un intens debat entre els partits de l'oposició i el partit del Govern. Finalment, Junts es va unir a ERC, PSC i CUP per rebutjar la proposta.

El regidor del PSC, Enric Pérez, va mostrar disconformitat amb el vel islàmic però va titllar de “racista” la posició d'Aliança Catalana. Orriols l'acusà de posar excuses i de representar un partit “blanquejador de la misogínia islàmica”.

ERC va negar que l'ajuntament tingui la competència i va dubtar que la intenció real sigui protegir la seguretat dels veïns. Per als republicans cal perseguir qui obliga a portar el vel i no qui el porta.

La CUP va acusar Aliança Catalana d'utilitzar el feminisme per donar via lliure al racisme. Però també va alertar que la prohibició del vel és contraproduent i afavoreix que aquestes nenes no vagin a l'escola. Segons la formació, prohibir el vel “va en contra de la integració”.

El més sorprenent va ser la posició de Junts, que inicialment es va mostrar favorable però finalment va rebutjar l'ordenança. Es van agafar a “l'ambigüitat” i el “redactat deficient” de la norma.

Sílvia Orriols ha acusat els partits del cordó sanitari d'abanderar la laïcitat i el feminisme per després votar en contra. L'ordenança va quedar rebutjada. Però el debat promet seguir els pròxims mesos.