VÍDEO | Agredeixen un militant d'Aliança Catalana en una parada informativa

Nou episodi de violència política i simbòlica a Catalunya. I, com és habitual, els protagonistes són persones de l'àmbit de l'esquerra independentista, segons ha denunciat Aliança Catalana. En aquesta ocasió, els fets han succeït a la ciutat de Berga.

El patró és el mateix d'altres ocasions: el partit de Sílvia Orriols desplega una parada informativa i algú s'hi acosta per increpar-la, o directament agredir. Com es veu a les imatges del vídeo, un grup de tres joves passa amb actitud desafiant davant la parada. Llavors, un d'ells dona una puntada de peu a un cartell de Sílvia Orriols. Tot seguit, els joves s'encaren amb un dels simpatitzants d'AC.

Des d'Aliança Catalana han denunciat aquest nou episodi de violència. Oriol Gès assenyalava a través de xarxes que “l'odi, les agressions i els insults només evidencien la seva por. Saben que el proper ajuntament s'impregnarà de blau!” La líder del partit, Sílvia Orriols, ha denunciat que “l'islamoesquerranisme no tolera Aliança Catalana”:

Cal tenir present que Berga és, juntament amb Girona capital, un dels pocs feus electorals de la CUP. En aquest sentit, Aliança Catalana està immersa en una estratègia de penetració local de cara a les properes eleccions municipals. D'aquesta manera, la tensió natural que hi ha entre la CUP i AC es redobla quan adquireix matisos municipals.

No és un cas aïllat

Durant els darrers anys, i fins avui, des de la CUP i els seus satèl·lits s'ha encoratjat la violència política contra els adversaris. Aquesta ha estat una dinàmica general que la política catalana ha tolerat. Allà hi ha, per exemple, els nombrosos casos de violència contra organitzacions constitucionalistes, com S'ha Acabat, i altres partits polítics, des del PSC fins a Junts.

En qualsevol cas, el blanc de les seves ires ara mateix és Aliança Catalana, ja que representa una esquerda dins l'ecosistema processista. En alguns casos, aquestes agressions han acabat malament i en processos judicials. Cal recordar, per exemple, l'agressió a un militant d'AC a Barcelona, que va haver de ser traslladat a l'hospital. El cas està obert en un jutjat.

Així mateix, tampoc han faltat els episodis de violència simbòlica, amb activitats del tipus “dispara al fatxa”. Això evidencia que els sectors més intransigents del processisme es troben en un clar moment de retrocés social i electoral.