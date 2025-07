La realitat de la crisi de l'habitatge que no t'explicarà el Sindicat de Llogateres

Avui t'explicaré tot el que el Sindicat de Llogateres, el PSC, els Comuns, Esquerra, la CUP i la seva premsa subvencionada no volen que sàpigues sobre la crisi de l'habitatge.

Perquè ells ràpidament culpen els lloguers de temporada, però callen o intenten amagar altres factors. No parlen de la manca de construcció d'habitatges o del creixement dràstic de la població a Catalunya. Tampoc et diuen, per exemple, que el lloguer de temporada representa només un 1% del parc d'habitatge de Barcelona.

Totes aquestes dades que l'esquerra no vol que sàpigues sobre l'evident crisi de l'habitatge que està patint Catalunya, especialment Barcelona (i més especialment els joves), les trobaràs al vídeo de la part superior de la notícia.