L'acusat del crim de Reus, una dona trans, ingressa al mòdul de dones de la presó

Mervin Thomas, un jove de 27 anys de nacionalitat índia, però nascut a Bahrain, va ser trobat mort al carrer Amargura del centre de Reus. Segons les primeres informacions aparegudes, una dona el va matar al mig del carrer després d'una agressió amb arma blanca.

Amb el pas de les hores es van anar coneixent detalls que canviaven una mica el relat conegut fins al moment. Al final va resultar que la presumpta autora del crim era en realitat una dona trans, és a dir, un home biològic.

L'acusat de ser l'autor dels atacs que van acabar amb la vida de Mervin va ser detingut per homicidi dolós. Un cop al Jutjat d'Instrucció de Reus, el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança. Això va passar dimecres al migdia.

El presumpte homicida, una dona trans, al mòdul de dones de Mas d'Enric

Aleshores, segons ha pogut saber E-Notícies, el considerat autor del crim de Mervin va ingressar al mòdul d'ingressos del centre penitenciari de Mas d'Enric. I no ha estat fins aquest divendres que la direcció del centre ha acordat què fer amb ell. Finalment, a la tarda ingressarà al mòdul de dones d'aquesta presó de Tarragona. D'aquesta manera, aquest home biològic compartirà espai a la presó amb dones.

Entre les internes que actualment hi ha al centre penitenciari de Mas d'Enric hi ha algunes de les cares més mediàtiques de la crònica negra de Catalunya. Per exemple, Rosa Peral i María Ángeles Molina, condemnades per crims que es van fer famosos arran del programa Crims de TV3.