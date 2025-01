El verificador català subvencionat i La Vanguardia tiren de fake news

Els verificadors i la premsa subvencionada s'han convertit en una eina del poder a Catalunya per continuar sostenint el seu relat. En un moment en què estan més en entredit que mai, no dubten a recórrer a fake news per mantenir el seu pretès monopoli de la veritat.

L'última ha estat una suposada verificació sobre l'afirmació que la "immensa majoria" dels presos estrangers a Catalunya són marroquins. Una realitat de la qual ja es va fer ressò E-Notícies en el seu moment. Segons dades oficials de la Generalitat, dels 511 reclusos entre 18 i 22 anys, 236 són de nacionalitat marroquina.

Això significa que representen el 46,18% dels presos joves a les presons catalanes, tot i ser només un 2,92% del total de la població.

Si ens fixem en el global de la població reclusa, els marroquins representen el 36,39% del total dels presos estrangers. I el 18,8% del total d'empresonats. És a dir, més d'un terç dels presos estrangers són estrangers (un de cada tres).

El verificador subvencionat Verificat s'acull a una qüestió semàntica per desmentir aquesta realitat. Segons apunten, "immensa majoria és una expressió vaga amb la qual es fa referència, segons la RAE, a un percentatge molt ampli però indeterminat". Afegeix que el percentatge de marroquins entre els presos estrangers a Catalunya "ni tan sols supera el 50%".

"És per això que no és correcte afirmar que la majoria de presos estrangers són de nacionalitat marroquina", afirmen. I ho atribueixen a "mentides" per "alimentar l'odi cap a les persones estrangeres". El seu article ha estat replicat per La Vanguardia, un dels mitjans que encapçalen la llista de més subvencionats per la Generalitat.

Relació entre immigració i delinqüència

Que un de cada tres presos estrangers a Catalunya sigui marroquí s'ajusta perfectament a la definició de la RAE d'"immensa majoria". És a dir, "un percentatge molt ampli però indeterminat". Això es veu d'una forma més clara amb els presos estrangers joves, entre els quals els marroquins s'acosten al 50%.

En el seu article, Verificat també desmenteix la suposada vinculació causal entre immigració i delinqüència. "El fet de ser immigrant no aporta res a la motivació delictiva si no és pel context de la falta d'oportunitats", afirmen.

Segons la plataforma de fact-checking, diverses investigacions demostren que "a més immigració, menys delinqüència".

A Catalunya les dades del Departament de Justícia demostren que el percentatge d'estrangers entre la població reclusa ha augmentat en els últims anys. Una realitat que coincideix amb l'augment de la immigració il·legal en una societat amb els serveis públics saturats.

La qual cosa genera aquesta "falta d'oportunitats" de què parla el verificador com a motiu de l'impuls delinqüencial.