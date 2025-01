Guerra en l'entorn de Puigdemont: Valtònyc destrossa Toni Comín

L'entorn de Waterloo s'ha vist sacsejat per unes incendiàries declaracions del raper Josep Valtònyc, amic de Puigdemont, contra Toni Comín. Valtònyc, que va formar part del grup d'“exiliats” a Waterloo, ha carregat durament contra l'eurodiputat de Junts. Aquest atac debilita una mica més a Toni Comín, acorralat per les acusacions de corrupció com a vicepresident del Consell de la República.

Josep Valtònyc ha advertit en un missatge a X que “el que ha sortit als mitjans” sobre la suposada corrupció de Comín “és només la punta de l'iceberg”. Per això ha aconsellat “allunyar-lo de qualsevol organització”.

“Alguns podrien denunciar-lo, però en aquest país les responsabilitats només es demanen de portes enfora”, ha afegit. Valtònyc ha fet aquestes afirmacions, basat en la seva experiència després de conviure amb Comín en l'“exili” durant set anys.

El raper ha publicat aquest missatge després que Toni Comín anunciés la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència del Consell de la República. Ho fa també després de la rectificació de l'auditor del Consell sobre els suposats "despeses no justificades" de Comín durant la seva etapa com a vicepresident.

L'auditor va admetre haver fet una lectura "incompleta" del conveni de l'entitat, afirmant que a Comín li corresponien més dels 6.300 euros atribuïts inicialment. Segons un comunicat facilitat aquest dijous pel mateix Comín, el conveni admetia ingressos addicionals per a ell. Però les declaracions de Valtònyc estenen l'ombra de la sospita sobre l'eurodiputat de Junts.

Maniobra de l'entorn de Puigdemont?

Ara són molts els qui especulen sobre una possible maniobra de l'entorn de Puigdemont per acabar d'enfonsar a Toni Comín. L'ombra de la corrupció ha convertit l'eurodiputat i exvicepresident del Consell en una figura cada cop més incòmoda per a Junts. En el seu moment ja va ser degradat en l'organigrama del Consell, i invisibilitzat en la nova estructura de Junts sortida del congrés refundacional del passat mes d'octubre.

A la cúpula de Junts consideren que el paper de Toni Comín està esgotat, i fins i tot entorpeix el rellançament del projecte en aquesta nova etapa. L'intent de Comín de ressuscitar políticament amb la seva candidatura a la presidència del Consell hauria estat vist amb preocupació pels jerarques del partit. La seva intenció és, com suggereix Valtònyc, anar apartant-lo de tots els òrgans de direcció.

El Consell de la República és ara mateix una estructura amenaçada pel desprestigi. Però Puigdemont no renuncia a ell com un instrument més per convertir Junts en el gran partit de l'independentisme postprocessista. La presidència de Comín seria una amenaça per reflotar l'entitat afectada des de fa temps per una allau de baixes dels seus membres.

Valtònyc, que ha anat progressivament allunyant-se de la primera línia política, continua sent algú molt proper a Puigdemont i mai no fa puntada sense fil. Cal per tant la possibilitat que hagi actuat com a part de l'estratègia per acabar d'enfonsar a Comín.