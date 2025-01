VÍDEO: Enxampen un lladre robant una cartera a BCN i la torna en ser descobert

La inseguretat creixent a Barcelona està obligant els ciutadans a organitzar-se per defensar-se de delictes en auge com els robatoris. A la ciutat comtal estan proliferant les anomenades patrulles ciutadanes. Es tracta de voluntaris que vigilen els punts calents on actuen els carteristes per evitar els furts.

Gràcies a aquestes patrulles ciutadanes s'estan evitant robatoris i de pas desemmascaren aquests sospitosos habituals. La difusió dels vídeos a les xarxes socials ajuda a evidenciar el problema i mostrar les cares dels carteristes multireincidents.

Una d'aquestes patrulles ha enxampat in fraganti un carterista intentant robar una cartera en un bar de la ciutat comtal. Han gravat l'escena en vídeo i l'han penjat a diverses xarxes socials per mostrar el rostre del lladre. L'autor alerta els clients de la presència d'aquest carterista, que en veure's acorralat no té més remei que tornar la cartera.

Les imatges mostren el modus operandi d'aquests autèntics professionals del furt. El delinqüent aprofita el moment de distracció de la víctima per sostreure el seu moneder i intentar fugir. Però la patrulla ciutadana l'intercepta i el retenen mentre arriba la policia.

El carterista intenta aparentar normalitat encara que se'l veu visiblement nerviós, conscient que ha estat enxampat. La sorpresa arriba quan, en arribar la policia, descobreixen que portava a sobre tres mòbils robats recentment. Això demostra no només l'auge de la inseguretat a Barcelona, sinó també el problema de la multireincidència.

Pla de xoc contra la multireincidència

A les pròpies xarxes assenyalen que el culpable d'això és la permissivitat que durant anys han mostrat els governants a Catalunya amb la delinqüència. El nou govern del PSC ha promès revertir la situació. Per això han anunciat un pla de xoc contra la multireincidència, consistent a crear més jutjats per als judicis ràpids.

El problema d'aquest succés és que el carterista enxampat segurament ja és al carrer. És el que sol succeir en aquests casos. Després de ser detinguts els delinqüents acaben al carrer a l'espera d'un judici ràpid que pot allargar-se més d'un any.