Veïns de Sant Antoni posen en qüestió el pla de xoc de l'Ajuntament
Els residents no es mostren gaire esperançats: saben que els problemes són estructurals
La posada en marxa del pla de xoc de l'Ajuntament de Barcelona a Sant Antoni no ha aconseguit calmar la preocupació dels veïns. Tot i les mesures anunciades, molts residents continuen denunciant problemes de seguretat, brutícia i abandonament. La sensació generalitzada és que les intervencions del consistori arriben tard i no aborden les causes reals del deteriorament.
Des de la creació del pla, la presència policial s'ha incrementat i s'han reforçat els serveis de neteja. També s'han reubicat alguns elements del mobiliari urbà de la superilla tàctica i s'ha activat l'atenció social cap a persones sense llar i consumidores de drogues. Tanmateix, les associacions veïnals alerten que aquestes mesures són insuficients i que la vida quotidiana del barri continua afectada per la inseguretat.
Crítiques veïnals al pla de xoc
Organitzacions com Som Sant Antoni i l'Associació de Comerciants SAC han estat les més actives a assenyalar que el pla de xoc respon més a la pressió ciutadana que a una estratègia municipal sòlida. Així mateix, no es mostren gaire esperançats perquè saben que els problemes són estructurals.
Veïns com Laia Teruel, resident des de 2005, mostren el seu escepticisme a través de l'espai digital. A les seves xarxes socials va publicar un vídeo denunciant la degradació del barri, que es va viralitzar i va generar molt debat. “La neteja és només un pedaç i la seguretat continua sent precària. Calen solucions que arribin a les causes, no mesures superficials”, comentava Teruel.
Els comerciants també reflecteixen l'impacte directe de la situació. La venda ambulant il·legal, la presència de persones drogodependents i els episodis d'agressivitat són els obstacles més visibles per recuperar la normalitat. Com és natural, aquesta degradació afecta molt el teixit comercial urbà, que en una ciutat turística com Barcelona és essencial.
Evitar un segon Raval
La intenció prioritària de l'Ajuntament de Collboni és evitar la creació d'un segon Raval, que a tots els efectes és un barri abandonat a la seva sort. Ara bé, el més important és la tendència. I la tendència que s'observa és que Barcelona es desplaça cap a una degradació progressiva sota el paraigua d'una multiculturalitat que pateixen els veïns.
D'altra banda, alguns criminòlegs ja van advertir que aquest és el resultat d'haver estat permissiu amb el crim de baixa intensitat, okupacions i multireincidència sobretot. La impunitat genera bosses de criminalitat que creixen fins a derivar en narcopisos, tràfic de drogues i un augment de la gravetat delinqüencial. Ara li toca a Sant Antoni.
