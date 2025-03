VÍDEO: Veïns organitzats impedeixen l'ocupació d'un pis a Badalona

Catalunya porta anys liderant les ocupacions a tot l'Estat. Aquest s'ha convertit en un dels principals factors de l'auge de la delinqüència i la percepció d'inseguretat entre la ciutadania. Tant és així, que el nou govern del PSC va posar l'ocupació en el focus dels problemes a abordar en la lluita contra la delinqüència.

L'augment de l'activitat delictiva es produeix per diversos factors, un d'ells la permissivitat de les lleis. Això fa que els ciutadans comencin a actuar per si mateixos per defensar-se.

És el que ha passat al barri de Nova Lloreda, a Badalona, on uns veïns han avortat l'ocupació d'un pis. El digital TOT Badalona ha informat sobre la valenta actuació ciutadana que va impedir l'entrada il·legal diumenge a la tarda.

Solidaritat i organització entre veïns

Segons fonts veïnals citades per aquest mitjà, una família va intentar accedir dins de l'immoble. Però la ràpida reacció dels veïns, que van sortir al carrer per impedir l'ocupació, va ser clau per impedir que entressin. Van alertar la Guàrdia Urbana, que es va personar al lloc dels fets per prendre les oportunes diligències.

Els veïns es feliciten i posen en valor la solidaritat i l'organització del barri per protegir la convivència. També per impedir que els delinqüents continuïn campant al seu aire amb total impunitat, protegits per les lleis.

Badalona està sent l'epicentre de l'ocupació a Catalunya i també de la reacció dels veïns i la seva lluita contra els ocupes. Fa només uns dies vam conèixer a Sonia, una veïna que es va enfrontar a dos ocupes que volien entrar en un habitatge a Sant Crist. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va reconèixer la seva valentia en un vídeo a X.

Ocupació i problemes de convivència

L'esquerra assegura que el problema de l'ocupació no existeix o que afecta només els bancs i grans tenidors. La realitat és que l'any passat hi va haver un repunt del 7,4% de les ocupacions. I que molts petits propietaris van veure amenaçades les seves propietats, sense una llei que els doni suport.

El debat de l'ocupació va més enllà del dret a la propietat o a un habitatge digne. Barcelona és un clar exemple de com la permissivitat amb els ocupes acaba generant un espai d'impunitat que dispara la delinqüència.

Això està començant a passar també en altres ciutats com Badalona, on l'ocupació sol ser el focus de molts problemes. Problemes de delinqüència, inseguretat i incivisme, moltes vegades amb el tràfic de drogues de rerefons. Però imatges com aquesta demostren que els veïns han dit prou i han decidit començar a actuar.