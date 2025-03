Acord PSOE-Junts: Les 8 competències d'immigració que tindrà Catalunya

PSOE i Junts han arribat a un acord definitiu per al traspàs de les competències d'immigració per a Catalunya. Aquest matí han registrat al Congrés dels Diputats la proposta de Llei Orgànica de Delegació de Competències en matèria d'immigració. Segellen així un dels principals compromisos del PSOE amb Junts per garantir el seu suport al Govern de Pedro Sánchez.

Junts ha aconseguit finalment l'acord que volia i que el PSOE havia rebutjat inicialment. Els Mossos assumiran el control de fronteres i la gestió de ports, aeroports i zones crítiques, en coordinació amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. A més, Catalunya rep tota mena de prerrogatives en el control de la immigració en el seu propi territori.

Els equips negociadors de Junts i PSOE han viscut hores frenètiques per tancar un acord aquest dilluns a última hora. Això desencalla les relacions entre ambdues formacions i allisa el camí per a l'aprovació dels pressupostos.

Les 8 competències en immigració que assumirà Catalunya

En virtut de l'acord assolit per PSOE i Junts, i registrat aquest matí al Congrés dels Diputats, Catalunya aconsegueix un "model propi i una política integral" en matèria migratòria. Es traspassaran vuit competències que a partir d'ara assumirà el govern autonòmic.

Catalunya es configura com a "finestreta única" en el seu territori de les autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal i residència de llarga durada. Expedirà el document d'identitat per a estrangers, a partir del Registre del NIE de l'Estat espanyol. Els Mossos d'Esquadra gestionaran la seguretat dels ports, aeroports i zones crítiques en cooperació amb la resta de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil). Catalunya gestionarà les devolucions d'estrangers, quan tinguin prohibició d'entrada. Els Mossos d'Esquadra estaran a la frontera i actuaran per fer complir les competències d'aquesta Llei, en coordinació amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. El Govern central es compromet a incrementar el nombre de mossos, fins a assolir la xifra d'un total de 26.800 agents. Catalunya exercirà la competència sancionadora dels procediments administratius, inclosa la resolució i execució: Instruirà i executarà expulsions que no requereixin expedient (devolució).

Les expulsions que requereixin expedient es resoldran i executaran a partir de la proposta formulada per la Generalitat. Catalunya gestionarà integralment els Centres d'Internament d'Estrangers. En contractacions en origen, Catalunya és qui determinarà (juntament amb empreses i sindicats) els perfils, i el contingent de treballadors estrangers. Els Mossos d'Esquadra exerciran les competències per a la prevenció, persecució, protecció i assistència a les víctimes de tràfic de blanques i explotació d'éssers humans.

L'acord inclou que en matèria lingüística s'aplicaran les previsions de la legislació vigent a l'exercici de les competències delegades. El Govern es compromet a transferir els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris perquè Catalunya exerceixi aquestes competències.

L'acord deixa clar que amb aquesta Llei Orgànica, "les institucions catalanes tindran una posició determinant en el marc de la legislació internacional europea i de l'estat espanyol".