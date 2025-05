El desallotjament d'un assentament il·legal a Vallcarca posa fi al turment dels veïns

L'ajuntament de Barcelona ha desmantellat el conflictiu assentament de barraques que feia quinze anys que estava actiu a Vallcarca. L'incendi del dia anterior va precipitar el desallotjament, que s'havia començat a tramitar setmanes abans. El desmantellament es va produir amb eficàcia i celeritat, malgrat la resistència dels okupes i activistes prookupació.

L'operació ha estat celebrada pels veïns com un alleujament després de quinze anys patint els problemes de convivència amb els okupes. També pel PP, que s'ha apuntat l'èxit i ha demanat acabar amb la resta d'assentaments de Barcelona.

En canvi, els Comuns han criticat que "en lloc de garantir una alternativa habitacional segura" hagin "desallotjat amb càrregues policials". El Sindicat de Llogateres i el Sindicat de l'Habitatge també havien mostrat la seva oposició al desallotjament.

La situació havia derivat en un enfrontament entre els veïns i l'entitat Som Barri. També reflecteix el problema de l'okupació il·legal a Catalunya, focus moltes vegades de problemes de delinqüència i incivisme.

Els veïns celebren el desmantellament

Els veïns de la zona feia temps que denunciaven els problemes de convivència que provocava aquest assentament il·legal. Asseguraven que l'assentament era un "abocador il·legal" on es feien "activitats il·legals". Des d'"extorsió immobiliària" a "negoci de residus, consum d'alcohol i drogues, baralles i conflictes".

Fonts veïnals citades per Metrópoli valoren el desallotjament com una "alliberació" per al barri. Creuen que s'ha trigat massa, però celebren que amb això s'ha posat fi a la "impunitat" dels okupes.

A més, assenyalen clarament com a culpables l'associació Som Barris i la permissivitat durant anys del govern d'Ada Colau. Afirmen que els Comuns han donat cobertura a una associació minoritària i radical que no representa els veïns. Durant anys han creat un espai d'impunitat que ha derivat en delinqüència, incivisme i risc per als veïns.

Veïns donen suport a la decisió

De fet, l'ajuntament ha actuat després de valorar la situació de "perill imminent" per l'incendi ocorregut aquesta setmana. La prioritat era "garantir la seguretat" de la zona. El consistori ha posat tots els mitjans per completar el desallotjament i atendre els desallotjats.

L'Associació de Veïns de Vallcarca ha mostrat el seu suport a l'ajuntament i ha aplaudit la fi d'una "situació insostenible". Al mateix temps han demanat que els serveis socials vetllin pel benestar de les persones desallotjades. Ara confien que el pla de rehabilitació del barri avanci per millorar la qualitat de vida dels veïns.