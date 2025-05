Habemus Papam: Lleó XIV, una aposta continuista per seguir el llegat de Francesc

Han estat necessàries tres fumates per triar el nou líder de l'Església Catòlica, el cardenal nord-americà de 69 anys Robert Francis Prevost. El 267 Papa ha pres el nom de Lleó XIV. És el primer Papa nord-americà de la història, encara que ha passat la major part del seu ministeri al Perú.

L'agustí Robert Francis Prevost és fill d'un pare d'origen francès i una mare d'ascendència espanyola. Va exercir com a missioner al Perú, on va viure 40 anys, abans de convertir-se en bisbe de Chiclayo. El 2023, el Papa Francesc el va reclamar a la cúria romana per posar-lo al capdavant del Dicasteri dels Bisbes.

Aquest és un dels càrrecs més importants perquè és l'encarregat d'escollir els bisbes de tot el món. No hi ha dubte, doncs, que Prevost era un home de la màxima confiança de Francesc. Al mateix temps coincidia plenament amb la seva orientació progressista, i és un fidel seguidor del seu llegat.

Però al mateix temps és un home conciliador, capaç de tendir ponts amb els sectors més conservadors de l'Església. Aquest ha estat el motiu principal pel qual ha estat elegit. En ple debat sobre la continuïtat o la ruptura, el conclave s'ha decantat per una solució equilibrada per evitar els extrems.

Vocació missionera i perfil diplomàtic

Com a prior general d'una ordre mendicant, Prevost es va formar com el Papa Francesc en la vocació missionera. Això l'acosta al seu perfil humil, predicador de l'austeritat i del diàleg, així com de l'acostament de l'Església als marginats.

Però al mateix temps, durant el seu càrrec d'elector dels bisbes va prendre contacte amb els cercles més conservadors de l'Església a tot el món. No només és un profund coneixedor de les entranyes de l'Església. També té un doble perfil missioner i diplomàtic, molt propici en el context geopolític actual.

En el seu primer discurs des del balcó de la basílica de Sant Pere, el Papa ha parlat de pau, diàleg i inclusió. Ha esmentat l'església sinodal, un concepte especialment incòmode per als sectors més conservadors. Però també ha recuperat la vestimenta tradicional que el Papa Francesc va rebutjar.

Són els primers senyals d'un Papa que seguirà el llegat de Francesc però que al mateix temps vol acostar-se als sectors més tradicionals. Prevost ha cridat a construir “una Església missionera que construeix ponts mitjançant el diàleg”.

Donald Trump i Pedro Sánchez, els primers a felicitar-lo

Donald Trump ha estat dels primers a felicitar el nou Papa. “És un gran honor que sigui el primer Papa americà, quin gran honor per al nostre país. Espero conèixer el Papa Lleó XIV, serà un moment molt significatiu”, ha dit el president nord-americà.

També Pedro Sánchez ha felicitat la seva elecció, desitjant que el seu pontificat "contribueixi a enfortir el diàleg i la defensa dels drets humans en un món que necessita esperança i unitat".

Molt significatiu ha estat el missatge de la UE, que ha destacat "el compromís de l'Església amb la pau, la dignitat humana i l'entesa entre les nacions". “Confiem que el papa Lleó XIV utilitzarà la seva veu en l'escena mundial per promoure aquests valors compartits i fomentar la unitat en la recerca d'un món més just i compassiu”, han dit.

La UE s'ha mostrat disposada a treballar amb el Vaticà per “afrontar els desafiaments globals i alimentar l'esperit de solidaritat, respecte i bondat”.

Els tres pilars agustins

Igual que el Francesc va ser el primer Papa jesuïta, Lleó XIV és el primer Papa agustí. Aquesta ordre pren el nom de Sant Agustí d'Hipona, encara que no va ser fundada per ell. Sorgeix a la Itàlia del segle XII de la fusió de diferents moviments eremítics. L'ordre els va donar una regla comuna basada en tres principis.

Originàriament els agustins eren religiosos que es retiraven del món per viure en la pobresa, l'oració i la penitència, i per dedicar-se a la contemplació. Les normes de l'Església es basen en la Regla de Sant Agustí, fonamentada en tres preceptes: la vida en comú, la recerca de Déu i la caritat fraterna. Prevost, ara Papa Lleó XIV, sempre ha predicat la vida de la missió.