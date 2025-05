La guerra ERC-Comuns obre el primer cisma en el Govern i sembra dubtes

Salvador Illa s'ha trobat aquest dimecres amb una situació inesperada, l'esclat d'una crisi entre els seus dos socis de govern. ERC i Comuns han xocat per la taxa turística, fins al punt de fer naufragar un decret aprovat pel mateix Govern. Això ha transmès la imatge d'un executiu dèbil i sotmès a la inestabilitat parlamentària.

Això canvia el guió del Govern, que es veu obligat a buscar el consens dins del mateix executiu. Fora dels pressupostos, fins ara Illa havia anat traient les mesures sense ensurts.

De fet, ERC i Comuns van mostrar una gran sintonia en el pacte de l'habitatge que semblava apuntalar l'estabilitat del Govern.

Però el cisma obert entre ERC i Comuns torna l'executiu a la inestabilitat i sembra la legislatura de dubtes. L'enfrontament arriba precisament en el pitjor moment. Amb Illa refent-se de les crisis de Rodalies i l'apagada, i amb l'ombra de la DGAIA planant perillosament sobre Palau.

Guerra a l'esquerra del PSC

El que semblaven simples desavinences han escalat en un conflicte obert entre Esquerra i els Comuns. És a dir, entre els partits a l'esquerra del PSC que estan marcant en la pràctica l'agenda i l'orientació del Govern. I això no és cosa menor.

Els Comuns ja van mostrar els seus primers recels cap a ERC en el debat sobre l'energia. ERC insisteix que la transició energètica no està en discussió. Però alhora vota al Congrés juntament amb Junts, PP i Vox per frenar el tancament de les nuclears. Jéssica Albiach va ser contundent aquesta setmana, al Parlament, exigint mantenir el calendari de l'apagada nuclear.

Una cosa similar ha passat amb la taxa turística. ERC i Comuns havien acordat la pujada, però els republicans van presentar la seva pròpia llei demanant atendre les diferents realitats del país. En un atac de pragmatisme, van demanar una taxa específica per a Barcelona i una altra més baixa per a la resta del territori.

Els Comuns van esclatar, acusant ERC de presentar una llei calcada a la de Junts i la patronal Foment del Treball. Però Jéssica Albiach i David Cid van anar més enllà, assenyalant un “gir conservador” d'Esquerra en temes com aquest i les nuclears.

Els republicans han respost acusant els Comuns de fer política des del seu despatx a Barcelona sense tenir en compte la diversitat de Catalunya. ERC intenta perfilar-se així com el soci pragmàtic del govern davant dels rampells dels ecosocialistes.

El Govern apel·la al consens

Els Comuns, en declivi igual que ERC, saben que amb la caiguda del Govern tenen molt a perdre i poc a guanyar. Per evitar que la sang arribi al riu, han demanat seure per limar asprors i enfortir el tripartit davant l'amenaça de la sociovergència. Una crida que ha estat ben vista pel Govern, a qui la crisi ha agafat a contrapeu.

El primer missatge de la consellera Alicia Romero ha estat de consens, prometent trobar solucions per contentar a tothom. El Govern explora ara mesures de consens per desencallar la situació i aprovar un tercer i definitiu decret.

Mentrestant, Junts torna a assumir el rol de líder de l'oposició i aprofita la crisi per arrossegar Illa a la centralitat. Saben que en fer-ho pronunciarien encara més les discrepàncies entre els seus socis a l'esquerra. Al mateix temps assenyala la "traïció" d'ERC i Comuns al PSC per evidenciar la seva debilitat parlamentària i oferir-se com a alternativa.

El que està clar és que l'estabilitat que semblava haver aconseguit després de la llei de l'habitatge s'ha tornat a fer miques. Ara el Govern torna a navegar en la incertesa, amb diverses crisis obertes i sense pressupost.