Crítiques a TV3 pel seu últim deliri woke: 'Persones migrants'

Els serveis informatius de TV3 fa temps que estan immersos en una deriva ideològica que els aparta de la funció prevista per a uns mitjans públics. L'esquerra ha encunyat el concepte “racisme immobiliari” per referir-se a la discriminació cap als immigrants a l'hora de llogar. TV3 s'apunta a aquest concepte en una notícia que ha tornat a causar polèmica a les xarxes pel seu enfocament particular.

La televisió pública catalana es fa ressò d'un fenomen que té a veure amb la crisi immobiliària actual. “Molts immigrants”, diu la notícia, “lloguen habitacions en pisos compartits per diverses famílies en barris degradats”. Posa com a exemple el barri de Sant Roc, on quinze persones viuen amuntegades en menys de cinquanta metres per 550 euros al mes.

TV3 parla de “persones migrades”, amb la mateixa retòrica que utilitza l'esquerra woke per referir-se als immigrants. El diccionari deixa clar que “migrada” significa “que no arriba de molt al que correspondria”. Per tant, la paraula no està ben utilitzada en aquest context.

Els mitjans públics tenen el deure d'actuar amb professionalitat i el mínim exigible és el coneixement de la llengua i el seu bon ús. Però TV3 demostra una vegada més la deixadesa de funcions al servei d'una ideologia.

Crítiques a TV3

“No són persones migrades, són persones senceres, completes, que han emigrat d'un país i han immigrat a un altre. Ja n'hi ha prou de destruir l'idioma, si us plau”, diu un dels comentaris a X. "Sou professionals del periodisme, o la vostra incompetència és infinita", diu un altre.

Però les crítiques no són només lèxiques, sinó també sobre el contingut de la notícia. Hi ha molts catalans farts que sempre es tregui als mateixos a les notícies i amb un mateix enfocament.

“A casa vivim set perquè la meva filla si vol alimentar els seus fills, pagar l'escola, l'aigua i la llum, amb dos sous no n'hi ha prou. I no surten per la tele, ja n'estic farta del conte”, diu una catalana indignada. “Els d'aquí també tenim problemes”, diu un altre, “però no diguem immigrants perquè ofendrem l'esquerra”.

“Molta gent a Barcelona té el mateix problema però no en parlareu”, resa un dels comentaris. Molts comentaris assenyalen que el problema és la política immigracionista que, entre altres, fomenta TV3.