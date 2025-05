Al PSOE li entren les presses amb la regularització de mig milió d'immigrants

El Govern d'Espanya ha decidit recolzar una regularització extraordinària que podria beneficiar centenars de milers d'immigrants en situació irregular. Aquesta mesura busca corregir els errors del nou Reglament d'Estrangeria, que entra en vigor el 20 de maig de 2025. Aquesta ha generat incertesa jurídica i preocupació entre diversos sectors socials i polítics.

La regularització extraordinària es presenta com una resposta a les crítiques que ha rebut la reforma del reglament. El Govern treballa a contrarellotge perquè la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sigui debatuda al Congrés abans de l'estiu. L'objectiu és evitar complicacions parlamentàries i assegurar la seva aprovació.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de més de 700.000 signatures ciutadanes i nombroses organitzacions socials, que han denunciat la vulneració dels drets fonamentals dels immigrants en situació irregular.

A més, la mesura respon a la demanda de sectors productius. Aquests denuncien escassetat de mà d'obra i consideren que la regularització contribuiria a l'estabilitat i creixement econòmic del país.

Canvi de paradigma cap a la inclusió

La regularització extraordinària ha estat rebutjada en ocasions anteriors pel Govern. Però aquesta vegada es considera una mesura necessària per corregir els errors del nou reglament i garantir una política migratòria més inclusiva i respectuosa amb els drets humans.

L'Executiu treballa en un nou text que inclogui el major nombre de beneficiaris possible. Negocia amb diversos grups parlamentaris, inclosos Podemos i el PP, que podria veure's influït per l'Església en la seva posició.

L'aprovació d'aquesta regularització extraordinària seria una de les més ambicioses en matèria d'immigració a Espanya des de fa més d'una dècada. De concretar-se, suposaria un canvi de paradigma en la política migratòria espanyola. Apunta per la inclusió davant l'exclusió administrativa.

Giro del PSOE sobre la regularització extraordinària

Però el que sorprèn en tot això és el gir de l'ala socialista del Govern, que ha passat dels recels a l'entusiasme per tirar endavant la mesura. Darrere s'amaguen diverses raons. Com l'intent de Sánchez de donar un gir a l'esquerra en plena polarització ideològica de l'arc parlamentari, o les pressions dels seus socis prioritaris.

El PSOE s'ha vist obligat últimament a fer algunes concessions a Junts. Això ha provocat una tensió en el si del govern. Ara es veu obligat a contentar els seus socis de l'esquerra, i especialment a ERC i a Podemos.

Tant els republicans com els morats fa temps que insisteixen en la necessitat imperativa que el Govern abordi la reforma migratòria. Els socialistes temen que la regularització massiva suposi més munició per al PP i Vox. Però al mateix temps necessita consolidar el flanc esquerre de la coalició per evitar ensurts.

Aquests dies Sánchez està liderant una ofensiva diplomàtica en contra d'Israel i a favor de Palestina. Això i la reforma migratòria són gestos del Govern de Pedro Sánchez a l'esquerra. Però la realitat és que Espanya està anant a l'inrevés de la UE, que està endurint les polítiques migratòries.