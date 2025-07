Veïns de Barcelona s'organitzen per lluitar contra l'onada d'ocupacions

L'ocupació d'habitatges a Barcelona i a Catalunya s'ha convertit en un problema creixent. Al barri Gòtic, per exemple, els veïns s'han vist obligats a organitzar-se per fer front a aquest fenomen. A través del col·lectiu ‘femGòtic’, els residents han denunciat la proliferació d'ocupacions il·legals, moltes de les quals acaben sent narcopisos.

El comunicat dels veïns descriu una situació insostenible. “Cada cop hi ha més ocupacions il·legals al barri i moltes acaben sent narcopisos. Estan destrossant la convivència”, afirmen. Malgrat els esforços de la policia, en molts casos “no poden fer res” a causa de les limitacions legals i operatives. Aquesta impotència ha portat els residents a prendre cartes en l'assumpte. S'han compromès a vigilar el barri, fer cassolades i avisar ràpidament les autoritats tan bon punt detectin alguna irregularitat:

El col·lectiu ressalta que la clau per fer front a l'ocupació és la unitat. "L'important és que estiguem units i que sàpiguen que al Gòtic no ho posarem fàcil". Aquest sentiment de resistència comunitària està creixent en molts barris de Barcelona, on els veïns han perdut la paciència amb la inacció de les autoritats.

La realitat de l'ocupació

El problema de l'ocupació a Catalunya està lluny de ser un cas aïllat. D'acord amb les darreres dades del Ministeri de l'Interior, Catalunya lidera el rànquing d'ocupacions a Espanya, amb un alarmant 72% de les detencions per violació de domicili.

L'any 2023, es van reportar 23 ocupacions diàries a tota la regió, cosa que reflecteix una tendència a l'alça en els darrers anys. Aquesta xifra ha generat preocupació, ja que gran part dels detinguts són estrangers. Això posa un altre cop de manifest una proporció creixent de casos vinculats a la immigració il·legal.

Davant d'aquest augment d'ocupacions, els veïns de Barcelona i d'altres ciutats catalanes exigeixen canvis legislatius que reforcin el poder de la policia i protegeixin els drets dels propietaris. Mentrestant, els col·lectius veïnals continuen prenent mesures per defensar la seva seguretat i la convivència, en un context de creixent desconfiança en les institucions.