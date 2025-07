Es triplica l’arribada d’immigrants il·legals a les costes de les Illes Balears

Cada vegada són més els immigrants que entren de manera il·legal al nostre país. I les Illes Balears ho estan vivint, ja que en el que portem d'any han hagut d'acollir més de 3.272 d'aquests, tal com explica Rubén Pulido a La Gaceta.

La situació a les Balears, doncs, és cada vegada més insostenible. I és que l'any passat amb prou feines es van registrar 1.000 arribades, de manera que l'increment de la immigració il·legal aquest any és del 300% respecte al mateix període del 2024. Amb aquestes dades se situa com el segon territori d'Espanya que més il·legals rep, només per darrere de les Illes Canàries.

De fet, en els sis primers mesos d'aquest 2025 ja han arribat més immigrants il·legals a les Balears que en tot el 2023 (que van ser 2.278). El cas és que, a més, amb els 3.272 que s'han interceptat en el que portem d'any, aquest 2025 va camí de ser un any de rècord, superant clarament els 5.882 que van arribar l'any passat.

Via lliure per a les màfies

L'evident manca de contundència en la lluita contra la immigració il·legal dona via lliure a les màfies per fer de les aigües mediterrànies el seu model de negoci. I qui són els seus principals clients? En la seva majoria es tracta d'algerians que paguen a aquestes màfies per arribar a les costes balears a través de pasteres. De fet, segons Frontex (l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) el 2025 han entrat de forma il·legal a les Balears i la Península més de 2.700 algerians.

Les Balears patiran les conseqüències

Encara que s'intenti ocultar, aquesta crisi -com totes les relacionades amb el desbordament de la immigració il·legal- tindrà previsiblement grans repercussions per a l'economia i la societat de les Balears. Ja el 2024 es va fer pública una declaració del cap de policia de Palma, José María Manso, que va dir el següent en una entrevista que va concedir quan es jubilava. “Una bona part dels que es queden a Mallorca estan delinquint i és un problema molt greu. És absolutament impossible expulsar actualment un algerià del país”, va dir en aquesta conversa amb el diari Última Hora.

En resum, una crisi sense ningú que la vulgui solucionar, que una vegada més té com a gran afectada la població honrada de les Balears. La pregunta és Fins quan hauran de patir els balears per culpa de la inacció?