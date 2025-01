VÍDEO | Un veí del Raval adverteix del que està passant: 'Això ja no és Catalunya'

La deixadesa de la política institucional aquests últims anys ha portat Barcelona a un nivell de degradació preocupant. Especialment al districte de Ciutat Vella, afectat des de fa temps per la delinqüència, la droga, la brutícia i l'incivisme.

L'esquerra sol atacar aquells que denuncien la situació, acusant-los de racisme i d'extrema dreta. Però els qui pateixen les conseqüències diàries de la degradació són els veïns. El seu testimoni és fonamental per escoltar de primera mà el que està passant a Barcelona, i per extensió a Catalunya.

I la situació sembla molt més greu del que puguem imaginar.

El testimoni d'un veí de tota la vida

No és la primera vegada que un veí del Raval alça la veu per denunciar els problemes de convivència. Però mai deixa de resultar xocant escoltar de primera mà fins a quin punt s'ha desmadrat la situació. El testimoni d'aquest veí alerta que podríem estar davant d'un punt de no retorn en molts llocs de Catalunya.

Aquest senyor explica que ha nascut al Raval i que actualment no té res a veure. Fins al punt que s'ha hagut de marxar del barri. "Això és totalment un altre país, ja no és ni Catalunya ni Espanya", assegura de forma taxativa.

El veí adverteix que algunes zones del Raval, com el carrer Hospital, "és com si estiguessis a Marrakech o al Pakistan". Això és així, al seu parer, perquè "la gent que ve aquí no s'adapta ni a les costums ni al país".

"Ells tenen les seves costums i les seves mesquites, la qual cosa és respectable", puntualitza, però afegeix que "actualment la situació és insuportable". Les afirmacions d'aquest ciutadà han causat un gran impacte a les xarxes, on han estat compartides massivament. La seva experiència confirma el que moltes persones diuen cada vegada més obertament i sense por a l'estigmatització.

Un dels llocs més perillosos

El Raval figura a la llista dels llocs més perillosos de tota Espanya. Es tracta d'un barri a punt de superar el 50% d'immigració, i que a més està afectat pel problema de l'ocupació i els narcopisos. La imatge de persones drogant-se al carrer, les baralles i els robatoris s'han convertit en el dia a dia d'un barri convertit en un infern.

Cada vegada més veïns de tota la vida decideixen marxar del Raval per la por constant que pateixen. La degradació del barri reflecteix la decadència d'una ciutat, Barcelona, que en el seu dia va ser referència mundial. Catalunya, a poc a poc, sembla seguir el mateix camí.