L'esquerra es baralla: okupes fan fora un exregidor dels Comuns d'una manifestació

Aquest matí s'ha efectuat el desallotjament de l'Antiga Massana, un edifici ocupat al barri del Raval, a Barcelona. Les autoritats locals feia mesos que intentaven fer fora els ocupes. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos ha aconseguit finalment recuperar l'espai, prèvia autorització judicial.

Centenars de radicals s'han concentrat per intentar impedir el desallotjament, i s'han produït enfrontaments amb la policia. Als voltants s'han viscut també escenes de tensió amb aldarulls entre la pròpia esquerra.

Els ocupes han expulsat de la concentració l'exregidor de Barcelona en Comú Jordi Rabassa, actualment assessor de la formació. Rabassa va ser regidor de Ciutat Vella, però va perdre el seu escó a les últimes eleccions municipals el 2023. La formació el va rescatar mesos després com a assessor, malgrat haver estat assenyalat públicament com a responsable de la degradació de barris com el Raval.

El controvertit exregidor tampoc sembla tenir el beneplàcit dels radicals. Aquest matí l'han fet fora de la concentració, assenyalant-lo com a còmplice de l'ofensiva dels rendistes contra les classes populars.

La pròpia plataforma dels ocupes ha publicat el vídeo de l'expulsió a les seves xarxes socials. "Jordi Rabassa dels Comuns es presenta al desnonament de l'Antiga Massana i la classe treballadora el fa fora. Aquí no volem cap polític professional quan són els responsables d'aquest desallotjament", resa el missatge que acompanya les imatges.

L'esquerra es baralla entre ells

El vídeo registrat amb un telèfon mòbil mostra l'escena de tensió que s'ha viscut amb Rabassa com a protagonista. El regidor abandona la concentració pel seu propi peu al crit de "fora, fora". També li demanen que "faci la seva feina" perquè "nosaltres ens partim la cara".

Les imatges deixen en molt mal lloc els Comuns, que han fet de l'habitatge el seu tema estrella. La formació que lideren Janet Sanz a Barcelona i Jéssica Albiach a Catalunya travessa una crisi de credibilitat i confiança. La seva estratègia per tornar a treure el cap consisteix a apropiar-se del moviment de l'habitatge que ha esclatat aquests últims mesos.

El problema és que el moviment ocupa identifica la classe política, inclosa l'esquerra, com a part del problema. Jordi Rabassa ha patit així en la seva pròpia pell el sectarisme de l'esquerra radical, que ha tornat a exercir la violència ara contra un dels seus.