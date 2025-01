El final de Toni Comín? La greu acusació que podria acabar amb la seva carrera

La guerra d''exiliats' en l'entorn de Carles Puigdemont va assolir ahir a la nit una nova cota. El raper Josep Valtònyc va tornar a la càrrega contra Toni Comín, aquesta vegada amb acusacions que poden acabar definitivament amb la seva carrera. Cal recordar que Josep Valtònyc va ser informàtic del Consell de la República, mentre que Toni Comín va ser vicepresident.

Toni Comín va ser acusat fa temps d'haver utilitzat fons de l'entitat per a despeses personals. Josep Valtònyc va sorprendre divendres amb un tuit en què confirmava les suposades irregularitats i recomanava "apartar" Comín de "totes les organitzacions". Hores més tard el va esborrar, cosa que es va interpretar com a possibles pressions de l'entorn de Junts.

El raper ha dissipat els dubtes aquest dilluns a última hora, amb un cop que pot ser definitiu. Ha publicat a les seves xarxes socials un contundent comunicat on fa acusacions concretes i molt greus. L'acusa d'utilitzar sempre el xantatge emocional i de posar en perill altres persones cometent il·legalitats.

"He callat durant molt de temps per respecte a Carles Puigdemont, i perquè soc víctima de les meves contradiccions. Però no puc seguir callant mentre es manipula la bona fe de la ciutadania, inclosos aquells que feien petites donacions amb grans sacrificis".

És l'al·legat de Josep Valtònyc per justificar el comunicat en què revela la seva experiència durant la seva etapa com a informàtic del Consell.

Valtònyc assegura que Toni Comín porta més d'un any sense posar-se en contacte amb ell. Concretament, des que li va informar que com a responsable informàtic de les donacions "havia descobert transferències personals al seu compte". Va ser al mateix temps en què, segons aquesta versió, "els deutes del Consell augmentaven i les donacions disminuïen".

Va utilitzar com a excusa el funeral de la seva mare

Valtònyc explica que ell era un dels proveïdors víctimes dels reiterats impagaments, "amb factures pendents de fins a sis mesos". Quan li va reclamar els diners a Comín, aquest li va dir que tenien prioritat els pares de família i que "no fos tan insolidari". El raper acusa l'aleshores vicepresident del Consell d'utilitzar contínuament el "xantatge emocional".

"El que ell desconeixia és que jo podria veure els moviments dels comptes", prossegueix. Assegura que va tallar tota relació amb Comín i va exposar els fets "a qui havia de saber-ho". Comín es va justificar dient que aquells diners li corresponien com a "exiliat", i que de fet la caixa de resistència "li devia diners".

Valtònyc afirma que cap altre exiliat va fer ús d'aquells diners. Fins i tot desvela que va arribar a justificar les despeses amb el funeral de la seva mare. "Una afirmació que vaig descobrir que era falsa, ja que aquestes despeses havien estat cobertes per una altra associació", subratlla.

A més, l'acusa d'haver "prioritzat" el pagament de deutes a "una empresa de la seva confiança" amb les donacions pel retorn de Puigdemont. Aquests fons, segons explica, "podrien haver servit per donar suport als mossos suspesos laboralment". A més, recorda que una persona que va denunciar el seu favoritisme cap a aquesta empresa "va ser acomiadada".

Petició de Valtònyc a Carles Puigdemont

Valtònyc acusa Comín de ser "un polític hàbil capaç de mantenir-se en peu malgrat els escàndols". A més, el cataloga com "un perill potencial si controla eines com el Consell". El titlla d'"egoista" que "anteposa el seu interès personal al bé col·lectiu", i l'acusa de "posar en risc altres persones cometent il·legalitats".

Per tot això, demana a altres persones de l'entorn del Consell que expliquin la seva experiència i fa una petició a Junts per Catalunya. Els demana "investigar si aquesta persona representa els valors que hauria de defensar a les institucions en nom dels catalans".

A més, Valtònyc subratlla que "no hi ha una campanya de difamació contra Toni Comín". Si alguna cosa demostra tot aquest sarau, diu, "és una vegada més la descoordinació entre actors del moviment independentista. Així com la ineficàcia dels partits a l'hora d'actuar".