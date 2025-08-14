El vandalisme, una altra cara de la inseguretat: veïns de Lleida alcen la veu
L'onada de vandalisme dispara la indignació veïnal i deixa en evidència la manca de resposta del PSC a Lleida
Aquest passat dimecres 13 d'agost de matinada, l'últim dels incidents vandàlics va tenir lloc a la capital catalana. Tal com avançava La Veu de Lleida, dos contenidors van ser cremats al passeig 11 de Setembre, a prop de la plaça Turó de Gardeny. Aquest és només un dels molts incidents vandàlics que fan preocupar la població civil.
Indignació a les xarxes
Les reaccions a les xarxes no s'han fet esperar i els veïns de Lleida han expressat la seva indignació. Molts critiquen que els delinqüents, un cop detinguts, tornen a quedar en llibertat, perpetuant la reincidència. Les dades regionals confirmen la preocupació: el nombre de multireincidents a Catalunya va créixer un 140% entre 2021 i 2024, passant de 265 a 637 persones detingudes en 6.993 ocasions.
Altres, en canvi, atribueixen la culpa directament al PSC, el qual s'ha mostrat callat davant d'aquest incident. Amb frases com "Fins quan seguirem així @paerialleida @flarrosa? Després direu que torneu a pujar impostos xq s'han de pagar coses i no poseu solució a res. Dimiteix ja". Aquesta és només una mostra de l'autèntic enuig que pateixen els veïns de Lleida.
L'escàndol és tal, que des d'ERC han demanat avançar la comissió de Seguretat, un acte completament comprensible tenint en compte la situació alarmant de Lleida. La resposta oficial del PSC, escrita per la regidora de Seguretat, Cristina Morón, rebutja aquesta proposta perquè no veu la necessitat d'avançar la junta programada per al setembre.
Des d'altres partits polítics també s'ha criticat la gestió socialista. Tenim per exemple Aliança Catalana que des del seu compte de X han criticat que mentre la ciutat pateix una onada de vandalisme l'alcalde és de vacances. També denuncien que només a finals del passat mes de juliol, ja s'han cremat 17 contenidors a la ciutat de Lleida.
Situació crítica a Lleida
La ciutat de Lleida s'està veient assetjada pel vandalisme, amb dades que fan preocupar la població. Podem trobar, d'una banda, l'augment de la sostracció de cotxes, un 26% més que l'any passat, i l'augment ridícul del 466% en tràfic de drogues.
Tot i que aquesta situació seria inassumible per a molts, la veritat és que la ciutat de Lleida s'està convertint a poc a poc en una ciutat amb por. Els habitants de la ciutat veuen com setmana rere setmana es van sumant nous incidents a la llarga llista que arrosseguen aquest any.
Al final, la situació a Lleida no és només un cúmul de xifres i contenidors cremats: és el reflex d'una ciutat que sent por i desprotecció. Mentre els veïns clamen per solucions i els partits polítics es llancen retrets, la realitat és que cada setmana s'afegeix un nou episodi que evidencia la manca de reacció efectiva.
Però si es té en compte la situació de Catalunya, Lleida no deixa de ser una ciutat més que està caient en una espiral de delinqüència i degradació. Són molts els exemples de ciutats catalanes que estan patint els efectes d'una administració ineficient que es veu sobrepassada en moltes ocasions.
